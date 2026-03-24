Sainte-Eanne La carrière Place de la Cité des Roussettes Sainte-Eanne

Sainte-Eanne La carrière

Place de la Cité des Roussettes Entrée de La Villedieu-de-Comblé Sainte-Eanne Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-26

Visite du site en activité depuis 1950, co-animée par un technicien de l’entreprise Carrières Mousset et Patrick Branger, géologue expert. .

Place de la Cité des Roussettes Entrée de La Villedieu-de-Comblé Sainte-Eanne 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@lhommeetlapierre.com

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English : Sainte-Eanne La carrière

L’événement Sainte-Eanne La carrière Sainte-Eanne a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Haut Val De Sèvre