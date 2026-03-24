Sainte-Eanne La carrière Place de la Cité des Roussettes Sainte-Eanne
Sainte-Eanne La carrière Place de la Cité des Roussettes Sainte-Eanne mercredi 8 juillet 2026.
Sainte-Eanne La carrière
Place de la Cité des Roussettes Entrée de La Villedieu-de-Comblé Sainte-Eanne Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-26
Visite du site en activité depuis 1950, co-animée par un technicien de l’entreprise Carrières Mousset et Patrick Branger, géologue expert. .
Place de la Cité des Roussettes Entrée de La Villedieu-de-Comblé Sainte-Eanne 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@lhommeetlapierre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sainte-Eanne La carrière
L’événement Sainte-Eanne La carrière Sainte-Eanne a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Haut Val De Sèvre