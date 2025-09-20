Sainte-Féréole – visites guidées du village de Laubeyrie Laubeyrie Sainte-Féréole

Gratuit. Sans réservation.

Venez découvrir le village de Laubeyrie, situé sur la commune de Sainte-Féréole, grâce à une visite guidée organisée par le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise et la mairie de Sainte-Féréole.

Suivez Mme Denise Verlhac, habitante de la commune, qui vous fera découvrir les richesses patrimoniales et historiques du village.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 12h.

Rendez-vous au 1 Laubeyrie, Sainte-Féréole.

© Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise