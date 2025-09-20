Sainte-Féréole – visites guidées du village de Laubeyrie Laubeyrie Sainte-Féréole
Sainte-Féréole – visites guidées du village de Laubeyrie Laubeyrie Sainte-Féréole samedi 20 septembre 2025.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00
Venez découvrir le village de Laubeyrie, situé sur la commune de Sainte-Féréole, grâce à une visite guidée organisée par le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise et la mairie de Sainte-Féréole.
Suivez Mme Denise Verlhac, habitante de la commune, qui vous fera découvrir les richesses patrimoniales et historiques du village.
Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 12h.
Rendez-vous au 1 Laubeyrie, Sainte-Féréole.
Gratuit, sans réservation.
Laubeyrie 1 Laubeyrie, 19270 Sainte-Féréole Sainte-Féréole 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
© Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise