Sainte Geneviève en Lumières Rue de l’Eglise Bourg-Beaudouin

Sainte Geneviève en Lumières

Rue de l’Eglise Eglise Sainte-Geneviève Bourg-Beaudouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’association Bourg-Beaudouin Racines et Histoire met en valeur l’Eglise Sainte Geneviève de la Trinité, à la tombée de la nuit.

Déambulation avec lumignons pour découvrir les Patrimoines Bâti et Naturel

du village.

Illuminations des façades de l’église et des vitraux de Duhamel-Marette, maîtres verriers ébroïciens dans l’un des principaux ateliers du renouveau de l’Art du Vitrail en Normandie.

Animation musicale pour clôturer la soirée. .

Rue de l’Eglise Eglise Sainte-Geneviève Bourg-Beaudouin 27380 Eure Normandie +33 6 42 13 87 52 bb.racinesethistoire@gmail.com

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English : Sainte Geneviève en Lumières

L’événement Sainte Geneviève en Lumières Bourg-Beaudouin a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure