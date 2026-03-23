Sainte Geneviève en Lumières Rue de l’Eglise Bourg-Beaudouin
Sainte Geneviève en Lumières Rue de l’Eglise Bourg-Beaudouin samedi 30 mai 2026.
Sainte Geneviève en Lumières
Rue de l’Eglise Eglise Sainte-Geneviève Bourg-Beaudouin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
L’association Bourg-Beaudouin Racines et Histoire met en valeur l’Eglise Sainte Geneviève de la Trinité, à la tombée de la nuit.
Déambulation avec lumignons pour découvrir les Patrimoines Bâti et Naturel
du village.
Illuminations des façades de l’église et des vitraux de Duhamel-Marette, maîtres verriers ébroïciens dans l’un des principaux ateliers du renouveau de l’Art du Vitrail en Normandie.
Animation musicale pour clôturer la soirée. .
Rue de l’Eglise Eglise Sainte-Geneviève Bourg-Beaudouin 27380 Eure Normandie +33 6 42 13 87 52 bb.racinesethistoire@gmail.com
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English : Sainte Geneviève en Lumières
L’événement Sainte Geneviève en Lumières Bourg-Beaudouin a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure