Fête de Sainte Jalle, concours de boule, repas au menu, feu d’artifice, DJ, vide grenier, course de caisse à savon et concert.

Le Village

Sainte-Jalle 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitefetes.saintejalle@gmail.com

English :

Fête de Sainte Jalle, boule competition, meal on the menu, fireworks, DJ, garage sale, soapbox race and concert.

German :

Fest von Sainte Jalle, Boule-Wettbewerb, Essen auf der Speisekarte, Feuerwerk, DJ, Flohmarkt, Seifenkistenrennen und Konzert.

Italiano :

Festa di Sainte Jalle, gara di bocce, pasto sul menu, fuochi d’artificio, DJ, vendita di garage, gara di soapbox e concerto.

Espanol :

Fiesta de Sainte Jalle, concurso de boule, comida a la carta, fuegos artificiales, DJ, venta de garaje, carrera de soapbox y concierto.

