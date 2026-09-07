Sainte-Luce / Masterclass Dégustation Rhums Trois Rivières, Distillerie Trois Rivières, Sainte-Luce

Informations pratiques

Sainte-Luce / Masterclass Dégustation Rhums Trois Rivières Samedi 19 septembre, 11h30 Distillerie Trois Rivières Martinique

Tarif: 5€ par pers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Samedi 19 à 11h30, sur la terrasse de la boutique, découvrez la diversité des Rhums Trois Rivières à travers une sélection de 4 cuvées aux profils totalement différents : Le rhum blanc Cuvée de l’Océan, Le rhum blanc 55 Origines, Le rhum vieux VSOP et le rhum vieux Finish Whisky.

Des cuvées qui reflètent la richesse et le savoir-faire de Trois Rivières.

Aux côtés de Jean-Philippe Michel, plongez dans l’univers du rhum agricole Trois Rivières et découvrez les spécificités de chaque cuvée, les étapes clés de leur élaboration ainsi que leurs caractéristiques aromatiques.

Une occasion privilégiée d’approfondir vos connaissances et d’échanger avec notre expert.

Activité réservé aux personnes majeures.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Distillerie Trois Rivières 1695 Route De Trois Rivières D7, Sainte-Luce, Le Marin Sainte-Luce 97228 Martinique Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://www.bizouk.com/events/details/masterclass-degustation-rhums-blancs/128523 »}]

Samedi 19 à 11h30, sur la terrasse de la boutique, découvrez la diversité des **Rhums Trois Rivières** à travers une sélection de **4 cuvées aux profils totalement différents : Le rhum blanc Cuvée de…

Dan Beal