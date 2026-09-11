Informations pratiques

Zellenberg

Sainte Lucie fête des Lumières au Domaine Jean Becker

4 Route d’Ostheim Zellenberg Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-13

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

Vivez un moment magique au cœur de Zellenberg pour célébrer la Sainte Lucie dans le cadre de la Fête des Lumières.

Vivez un moment magique au cœur de Zellenberg pour célébrer la Sainte Lucie dans le cadre de la Fête des Lumières.

Réservation possible jusqu’au 11 décembre 2026. .

4 Route d’Ostheim Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 16 vinsbecker@orange.fr

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English :

Experience a magical moment in the heart of Zellenberg to celebrate Saint Lucy as part of the Festival of Lights.

L’événement Sainte Lucie fête des Lumières au Domaine Jean Becker Zellenberg a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr