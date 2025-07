Sainte-Madeleine à Couzeix Couzeix

Couzeix Haute-Vienne

La Ville de Couzeix et le Comité des fêtes vous invitent à célébrer la Sainte-Madeleine du jeudi 17 au dimanche 20 juillet ! Quatre jours de fête avec manèges, animations, bal populaire et concerts dans une ambiance familiale. Jeudi et vendredi, lancement de la fête avec l’installation des manèges allée du Stade et Ô Village au complexe sportif. Samedi, exposition de voitures de course, balade rétro à vélo, maquillage, bulles, feu d’artifice et DJ Dorangeon. Dimanche, course de caisses à savon, expo vintage, vide-grenier et restauration sur place. Ne manquez pas ce rendez-vous festif incontournable de l’été ! .

Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

