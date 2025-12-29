« SAINTE-MARIE-AUX-MINES », un film de Claude Schmitz Centre Wallonie-Bruxelles Paris

Mutés à titre disciplinaire à Sainte-Marie-aux-Mines, en Alsace, les inspecteurs Crab et Conrad se voient confier une enquête apparemment sans difficulté : la disparition d’une bague. Mais ce qui devait être une simple formalité se transforme rapidement en affaire complexe, bouleversant la tranquille routine de ce duo de célibataires endurcis.

Dans le cadre des RENDEZ-VOUS DES CINÉASTES, découvrez le nouveau film de Claude Schmitz en sa présence.

Le lundi 26 janvier 2026

de 20h00 à 21h30

payant

5€ / 3€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-26T21:00:00+01:00

fin : 2026-01-26T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-26T20:00:00+02:00_2026-01-26T21:30:00+02:00

Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/sainte-marie-aux-mines-un-film-de-claude-schmitz-en-sa-presence +33153019696 info@cwb.fr



Afficher la carte du lieu Centre Wallonie-Bruxelles et trouvez le meilleur itinéraire

