Sainte Maure Pardi !!! Tournoi 6 nations

Salle des fêtes Sainte-Maure-de-Peyriac Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

À l’occasion du Tournoi des 6 Nations, le comité des fêtes de Sainte-Maure-de-Peyriac propose une journée festive et conviviale autour du rugby. Les amateurs du ballon ovale pourront se retrouver pour suivre la diffusion des matchs du tournoi tout en mangeant !

À l’occasion du Tournoi des 6 Nations, le comité des fêtes de Sainte-Maure-de-Peyriac propose une journée festive et conviviale autour du rugby. Les amateurs du ballon ovale pourront se retrouver pour suivre la diffusion des matchs du tournoi, dont Irlande Écosse, Pays de Galles Italie et le crunch France Angleterre.

À 12h, un repas convivial est proposé avec un menu comprenant soupe, assiette de pâté, entrecôte accompagnée d’un gratin dauphinois, dessert, café et vin compris.

La fête se poursuit en soirée dès 19h30 avec une soirée magret frites, accompagnée de tapas et crêpes, avant de prolonger la convivialité lors d’une soirée DJ après les matchs.

Réservation par téléphone obligatoire avant le 10 Mars 2026. .

Salle des fêtes Sainte-Maure-de-Peyriac 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 95 40 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sainte Maure Pardi !!! Tournoi 6 nations

To coincide with the 6 Nations Tournament, the Sainte-Maure-de-Peyriac festival committee is organizing a festive and convivial rugby day. Fans of the oval ball can get together to watch the tournament matches while eating!

L’événement Sainte Maure Pardi !!! Tournoi 6 nations Sainte-Maure-de-Peyriac a été mis à jour le 2026-03-05 par OT de l’Albret