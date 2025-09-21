Sainte-Suzanne honore son patrimoine du 13 au 21 septembre 2025 Thème: « Patrimoine et architecture » « Fenêtres sur le passé, portes sur l’avenir » ville sainte suzanne Sainte-Suzanne

Gratuit pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Le passé est une mémoire vivante, un souffle qui traverse le temps, un lien entre hier et aujourd’hui. A Sainte-Suzanne, nos cases en bois sous tôle, nos vestiges du chemin de fer et des usines sucrières, les voix des ancêtres résonnent encore dans le vent qui caresse les montagnes et les ravines.

Ne pas oublier le passé, c’est respecter ceux qui ont bâti notre terre avec leurs mains, leur sueur et leur courage. Ceux qui ont vécu dans la simplicité, dans la chaleur des familles réunies sous le même toit, qui ont connu la dureté des saisons, mais aussi la richesse des traditions et des solidarités.

Le passé c’est aussi les souffrances, les combats, les luttes pour la liberté et la dignité. C’est l’histoire des esclaves, des engagés, des travailleurs qui ont façonné notre identité métissée. Effacer cette mémoire, c’est oublier une part de nous-mêmes, perdre le fil qui nous relie à nos racines profondes.

Aujourd’hui, face au monde qui change, il est urgent de se souvenir, d’enseigner et de transmettre. Car c’est dans le regard porté vers le passé qu’on trouve la force d’avancer, la sagesse pour construire un futur juste, solidaire et respectueux.

Alors, faisons vivre la mémoire : racontons les histoires des anciens, faisons résonner les chants, les danses, les langues, faisons vibrer les pierres des cases, la voie ferrée des souvenirs, pour que jamais ne s’éteigne cette flamme qui nous unit.

Ne pas oublier le passé, c’est préserver notre identité, notre culture, notre humanité. C’est honorer ceux qui sont venus avant nous, et offrir aux générations futures la clé pour comprendre d’où elles viennent et qui elles sont.

A travers ces Journées Européennes du Patrimoine, Sainte-Suzanne ouvrira grands ses fenêtres sur son passé et ses portes sur l’avenir, affirmant son engagement à préserver et valoriser son patrimoine architectural tout en construisant une ville tournée vers l’innovation et la durabilité.

Une invitation à voyager dans le temps, à comprendre notre héritage et à imaginer ensemble le visage de demain.

Sainte-Suzanne 97441 La Réunion

Bernard Batou