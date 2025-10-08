Sainte-Verge La Réserve Naturelle Nationale du Toarcien parking site n°2 entre Vrines et Pompois Sainte-Verge

parking site n°2 entre Vrines et Pompois Rue des Hauts-Coteaux Sainte-Verge Deux-Sèvres

Venez vivre une expérience unique au coeur de cette ancienne carrière. Sortie géologique à ciel ouvert sur le thème d’Alcide d’Obigny et l’étage Toarcien animée par Didier Poncet, géologue et conservateur en chef du patrimoine qui vous parlera de toute la richesse de ce lieu

Animation proposé dans le cadre de la fête de la Science.

Sur inscription au 05 49 63 13 86. .

parking site n°2 entre Vrines et Pompois Rue des Hauts-Coteaux Sainte-Verge 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86 contact@lhommeetlapierre.com

