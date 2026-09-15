Saintes – Journées Européennes du Patrimoine 2026 Saintes
samedi 19 septembre 2026 · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Saintes – Journées Européennes du Patrimoine 2026
Différents lieux de la ville Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Les Journées Européennes du Patrimoine, c’est à Saintes qu’il faut les vivre !
Deux thèmes sont à l’honneur : « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ».
Programme détaillé à télécharger sur cette page.
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Différents lieux de la ville Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
The European Heritage Days—Saintes is the place to experience them!
Two themes are in the spotlight: “Photographic Heritage” and “Heritage in Peril: Revive, Resist, Reimagine.”
A detailed program is available for download on this page.
L’événement Saintes – Journées Européennes du Patrimoine 2026 Saintes a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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