Saintes-Valentines – Cie Tendresse Radicale Nouveau Studio Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-23 19:00 – 21:00

Gratuit : non Prix libre Prix libre (minimum 8 € – prix conscient 10 €) Réservation : https://www.nouveaustudiotheatre.com/saintes-valentines Tout public

Mini-cabaret burlesque en piano-voix. Les Saintes Valentines fêtent l’amour, la joie, le rire et les larmes. Elles s’époumonent et se mettent à nu dans un cocktail de numéros aussi drôles qu’intenses.En scène, deux artistes, un piano, une voix et un corps.De la chanson romantique et du burlesque,Pour le plaisir de célébrer l’Amour et de le voir flamber. ?Avec Clémentine Lamothe et Anaïs Gallard

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com https://www.nouveaustudiotheatre.com/saintes-valentines



