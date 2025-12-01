Saintes Vegas Night Club Grande nuit blanche Complexe Saintes Vegas Saintes

Saintes Vegas Night Club Grande nuit blanche

Complexe Saintes Vegas 1 route de Royan Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 21:00:00

fin : 2025-12-31 08:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Le Saintes Vegas propose de 21h à 8h du matin une grande nuit blanche riche en événements déco spéciale 31, lâcher géant de ballons, tempête de vent et de confettis, cotillons, chapeaux, tee shirts…

A 5h, tout recommence comme si il était 2h !

.

Complexe Saintes Vegas 1 route de Royan Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 00 00

English :

From 9 p.m. to 8 a.m., the Saintes Vegas offers an all-nighter packed with events: special 31st decorations, giant balloon releases, windstorms and confetti, party favors, hats, T-shirts…

At 5am, it’s back to business as usual at 2am!

German :

Das Saintes Vegas bietet von 21 Uhr bis 8 Uhr morgens eine große, ereignisreiche weiße Nacht: spezielle 31er Dekoration, riesiger Ballonstart, Wind- und Konfettisturm, Cotillons, Hüte, T-Shirts…

Um 5 Uhr beginnt alles wieder von vorne, als wäre es 2 Uhr!

Italiano :

Dalle 21.00 alle 8.00, il Saintes Vegas ospiterà una notte intera ricca di eventi: 31° decorazioni speciali, lancio di palloncini giganti, tempesta di vento e coriandoli, bomboniere, cappelli, magliette, ecc.

Alle 5 del mattino, tutto ricomincia come se fossero le 2 del mattino!

Espanol :

De 21.00 a 8.00 horas, las Vegas de Saintes acogerán toda una noche repleta de eventos: decoraciones especiales del día 31, una suelta de globos gigante, una tormenta de viento y confeti, artículos de fiesta, gorras, camisetas, etc.

A las 5 de la mañana, todo vuelve a empezar como si fueran las 2 de la madrugada

L’événement Saintes Vegas Night Club Grande nuit blanche Saintes a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge