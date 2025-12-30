SAINTEUFOLIE PARC DE LA TOUR GUEYRAUD Sainte Eulalie

SAINTEUFOLIE Début : 2026-06-27 à 21:30. Tarif : – euros.

MAIRIE SAINTE EULALIE PRÉSENTE : CONCERT NADAUAprès ses incroyables succès tout au long de l’année dans les plus grandes salles de France et de Navarre , le groupe occitan NADAU fera une halte très attendue à Sainte-Eulalie le 27 juin 2026 à 21h30.Nadau, groupe mythique occitaniste, est sans aucun doute ce qui se fait de mieux après tant d’années d’existence.Les histoires de Joan de Nadau sont autant de cartes postales jaunies qui nous renvoient à nos racines, le pays de ceux qui nous aiment et de cet amour incommensurable du « vivre au pays ».Créateur d’un lien unique avec le territoire en faisant vivre et vibrer la culture locale, Nadau est un groupe généreux dans tous les sens du terme, bulle d’oxygène dans un monde si frelaté. Il nous rappelle d’où nous venons et où nous allons. Il réveille en chacun des spectateurs cette partie d’inconscient qui est faite de nos racines, de notre enfance.Joan de Nadau fait chanter les mots de notre langue et c’est un véritable bonheur de le voir et de l’entendre. Chaque concert est un moment rare et pur comme cette eau de source que Joan traduit d’une manière minérale et magique.Les airs de Nadau s’envolent, légers, puis s’enracinent dans nos cœurs, faisant germer souvenirs et espérance.Nadau conjugue avec bonheur, guitare, violon et cornemuse et c’est par une explosion de sons en crescendo qu’il conclue sa prestation.A coup sur une composition brillante qui vous donnera le frisson.19H : Restauration sur place en musique avec : BANDA BLUES . PARKING GRATUIT ACCÈS FLÈCHE

PARC DE LA TOUR GUEYRAUD RUE DE LA TOUR GUEYRAUD 33560 Sainte Eulalie 33