SaintGer’Trail 28ème édition complexe sportif de la plaine Saint-Germain-Laprade
SaintGer’Trail 28ème édition complexe sportif de la plaine Saint-Germain-Laprade dimanche 5 avril 2026.
SaintGer’Trail 28ème édition
complexe sportif de la plaine avenue des sports Saint-Germain-Laprade Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 08:00:00
fin : 2026-04-05 13:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Le Saintger’Trail revient pour sa 28ᵉ édition avec des parcours revisités et te donne rendez-vous le dimanche 5 avril à Saint-Germain-Laprade.
Que tu sois coureur, randonneur, vététiste ou jeune sportif, il y en a pour tous les goûts !
.
complexe sportif de la plaine avenue des sports Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lesfouleesdesaintgermain@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Saint-Germain Trail returns for its 28th edition, with a revamped route, on Sunday April 5 in Saint-Germain-Laprade.
Whether you’re a runner, hiker, mountain biker or young athlete, there’s something for everyone!
L’événement SaintGer’Trail 28ème édition Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay