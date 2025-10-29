Saisissez-les tous ! Les Minutes Bleues Plédéliac

Saisissez-les tous ! Les Minutes Bleues Plédéliac mercredi 29 octobre 2025.

Saisissez-les tous ! Les Minutes Bleues

Château de la Hunaudaye Plédéliac Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-29 17:00:00

fin : 2025-10-29 18:30:00

2025-10-29

Vos sens vont être mis à rude épreuve pour remplir cette mission munis d’une feuille de route, vous devrez parcourir le château de la cave au sommet des courtines pour découvrir et immortaliser les panoramas demandés.

Votre sablier ? La course du soleil !

Votre récompense ? Patience…

A partir de 6 ans

Apporter son appareil photo ou smartphone

Réservation obligatoire

Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du festival Les Minutes Bleues.

Du dimanche 26 octobre au samedi 1er novembre 2025, la 4ème édition du festival Les Minutes Bleues vous invite à vivre des expériences insolites et inédites, dans plusieurs hauts lieux du patrimoine naturel et culturel des Côtes d’Armor, baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule. Un événement pour les curieux de tous âges ! .

Château de la Hunaudaye Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 82 10

