SAISISSEZ L’OPPORTUNITE DE DECOUVRIR LA VIE D’UNE TPE ET LES METIERS DU CABLAGE ELECTRIQUE DANS CETTE TPE Gévezé – Agence RENNES NORD Gévezé Mardi 25 novembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de la semaine de l’industrie une TPE vous ouvre ses portes… BREIZH CABLAGE est une entreprise qui conçoit, fabrique et installe des tableaux et armoires électriques. Madame Larcher co-dirigeante vous présentera les métiers de Câbleur, Chargé d’affaires, Bureau d’études. Et pour compléter cette visite Mme Le Calvez de l’UIMM/IRB pourra répondre à vos questions sur les formations . Elle pourra aussi répondre aux autres questions que vous vous posez sur les métiers de l’INDUSTRIE !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-25T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-25T12:00:00.000+01:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/520022

Gévezé – Agence RENNES NORD 35850 Gévezé Gévezé 35850 Ille-et-Vilaine