SAISISSEZ L’OPPORTUNITE DE DECOUVRIR LA VIE D’UNE TPE ET LES METIERS DU CABLAGE ELECTRIQUE DANS CETTE TPE Gévezé – Agence RENNES NORD Gévezé

SAISISSEZ L’OPPORTUNITE DE DECOUVRIR LA VIE D’UNE TPE ET LES METIERS DU CABLAGE ELECTRIQUE DANS CETTE TPE Mardi 25 novembre, 08h00 Gévezé – Agence RENNES NORD Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T08:00:00+01:00 – 2025-11-25T10:00:00+01:00

Fin : 2025-11-25T08:00:00+01:00 – 2025-11-25T10:00:00+01:00

Dans le cadre de la semaine de l’industrie une TPE vous ouvre ses portes… BREIZH CABLAGE est une entreprise qui conçoit, fabrique et installe des tableaux et armoires électriques. Madame Larcher co-dirigeante vous présentera les métiers de Câbleur, Chargé d’affaires, Bureau d’études. Et pour compléter cette visite Mme Le Calvez de l’UIMM/IRB pourra répondre à vos questions sur les formations . Elle pourra aussi répondre aux autres questions que vous vous posez sur les métiers de l’INDUSTRIE !

Gévezé – Agence RENNES NORD 35850 Gévezé Gévezé 35850 Ille-et-Vilaine Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/520022 »}]

Dans le cadre de la semaine de l’industrie une TPE vous ouvre ses portes… BREIZH CABLAGE est une entreprise qui conçoit, fabrique et installe des tableaux et armoires électriques. #TousMobilisés La semaine de l’industrie