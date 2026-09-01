Saison 2 Épervans

Informations pratiques

Épervans

Saison 2

48 rue du Bourg Épervans Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

SAISON 2 CHAUDEVANT FAIT SON GRAND RETOUR !

Il y a un an, l’aventure commençait. Aujourd’hui, nous sommes de retour avec la même passion, mais encore plus d’ambition.

Rejoignez-nous les 19 & 20 Septembre 2026 pour un week-end inoubliable placé sous le signe de l’authenticité, du goût et de la convivialité. Bien plus qu’un produit, nous vous racontons une histoire celle du véritable Piment de Bresse.

Voici ce qui vous attend pour cette édition exceptionnelle

AU PROGRAMME

– Marché de Producteurs Venez à la rencontre des hommes et des femmes qui cultivent l’excellence. Dégustez et repartez avec les meilleurs produits du terroir.

– Les Coulisses 100% Authentiques Plongez au cœur de notre savoir-faire et découvrez les secrets de fabrication de nos produits de caractère.

– Repas d’Exception & Foodtruck Du plat cuisiné avec finesse à la street-food gourmande, il y en aura pour toutes les papilles.

– Cours aux Animations L’espace central sera totalement transformé pour vous proposer des animations tout au long du week-end.

LES TEMPS FORTS

– Le Grand Concours de Cuisine Amateur Le piment de Bresse sera la star ! Venez admirer la créativité des participants et assister à la délibération de notre JURY EXCEPTIONNEL.

– Grande Tombola Tentez votre chance ! Un panier garni de 150€ de produits bourguignons d’exception est à gagner.

PAUSE GOURMANDE

– Buvette Profitez d’un moment de détente avec une buvette entièrement gérée par le Domaine Émilien Perrousset.

INFORMATIONS PRATIQUES

– Parking Un parking est situé à proximité immédiate pour faciliter votre venue.

Nous avons hâte de vous retrouver pour fêter ce premier anniversaire avec vous !

L’aventure continue, ne la manquez pas.

#Chaudevant #PimentDeBresse #Saison2 #Bourgogne #Gastronomie #Terroir #Evenement #SaoneEtLoire #Route71 .

48 rue du Bourg Épervans 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 17 23 59 chaudevant71@gmail.com

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English : Saison 2

L’événement Saison 2 Épervans a été mis à jour le 2026-08-31 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne