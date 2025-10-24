Saison 2025-2026 des ACP Pau

Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-24

fin : 2026-03-14

2025-10-24

La saison 2025-2026 des ACP promet une programmation riche et éclectique, entre chanson, musiques actuelles, humour et spectacles étonnants. Un rendez-vous culturel incontournable, accessible à tous, qui fait rayonner Pau et invite à partager des émotions fortes au fil des mois.

À l’automne et durant l’hiver, le Zénith, Le Foirail, le Théâtre Saint-Louis ou encore le Palais Beaumont accueilleront des artistes de renom Thomas Fersen, Saodaj, I Muvrini, The Amy Winehouse Band, Danakil, Blandine Lehoux, Jessé, Viktor Vincent… .

Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 93 97 contact@acp-concerts.com

