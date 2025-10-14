Saison 2025-2026 Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

Saison 2025-2026 Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère mardi 14 octobre 2025.

Saison 2025-2026 Romans Scènes

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14

fin : 2025-06-05

Date(s) :

2025-10-14

Véritable voyage culturel, où les disciplines se croisent et les émotions s’entremêlent, la saison de Romans vous proposera

de la musique, du théâtre, de l’humour, de la danse, du cirque, de la magie, des arts visuels et bien sûr du jeune public…

.

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

English :

A true cultural voyage, where disciplines intersect and emotions mingle, the Romans season will offer you :

music, theater, comedy, dance, circus, magic, visual arts and, of course, young audiences…

German :

Die Saison in Romans ist eine echte kulturelle Reise, bei der sich die Disziplinen kreuzen und die Emotionen vermischen:

musik, Theater, Humor, Tanz, Zirkus, Zauberei, bildende Kunst und natürlich junges Publikum…

Italiano :

Un vero e proprio viaggio culturale, dove le discipline si intersecano e le emozioni si mescolano, la stagione romana vi offrirà..:

musica, teatro, commedia, danza, circo, magia, arti visive e, naturalmente, spettacoli per il pubblico giovane…

Espanol :

Auténtico viaje cultural, donde las disciplinas se entrecruzan y las emociones se mezclan, la temporada de Romans le ofrecerá :

música, teatro, comedia, danza, circo, magia, artes plásticas y, por supuesto, espectáculos para el público joven…

L’événement Saison 2025-2026 Romans Scènes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-06-27 par Valence Romans Tourisme