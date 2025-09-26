Saison 2025-26 Soirée d’ouverture Centre Culturel Athanor Guérande
Saison 2025-26 Soirée d’ouverture
Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
2025-09-26
Lors de la soirée d’ouverture de saison, nous aurons le plaisir de vous présenter les spectacles de l’année à venir.
Le centre culturel Athanor vous propose une saison riche et variée, pensée pour les petits comme les grands. Une offre éclectique, accessible et conviviale, pour découvrir, s’émouvoir et partager la culture à Guérande, tout au long de l’année.
La programmation complète sera consultable en ligne dès la rentrée. .
Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 73 30 athanor@ville-guerande.fr
