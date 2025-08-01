Saison Brésil-France 2025 : musique et danse brésiliennes au coeur de Paris Plages Croisement Quai des Célestins et Pont de Sully Paris

Saison Brésil-France 2025 : musique et danse brésiliennes au coeur de Paris Plages Croisement Quai des Célestins et Pont de Sully Paris vendredi 1 août 2025.

Du 31 juillet au 3 août : la région de Rio Grande Norte à l’honneur

Le Rio Grande do Norte, avec sa capitale Natal, est un haut lieu du forró pé-de-serra, mêlant rythmes d’accordéon, zabumba et triangle. Sa culture populaire s’exprime dans les fêtes de São João, les bals en plein air et une forte tradition de danse de couple enracinée dans le quotidien rural et urbain.

Jeudi 31 Juillet

Deux ateliers de danse brésilienne ouvert à toutes et à tous, quel que soit votre niveau :

17h00 – 18h00 : Forró avec Vinicius Kozan – Le forró est une danse de couple brésilienne, chaleureuse et rythmée, originaire du nord-est du Brésil, souvent accompagnée d’accordéon, de zabumba et de triangle. Originaire du Paraná, Vinicius Kozan enseigne le forró à Paris et partage avec passion la culture brésilienne à travers la danse.

> Rive droite, entre le Pont Neuf et la rampe Châtelet

Vendredi 01 Août

En concert :

17h00 – 18h45 : Eloisia & The Boys – Eloisia, chanteuse brésilienne née à Rio, mêle bossa nova et pop avec une voix sensible et envoûtante. Elle s’est fait connaître avec Nouvelle Vague et aux côtés de Laurent Voulzy sur Spirit of Samba.

> Rive droite, croisement Quai des Célestins et Pont de Sully

Samedi 02 Août

En concert :

14h00 – 15h30 puis 17h30 – 18h30 : DJ set de Cyber DJ Junior – Cyber DJ Junior, alias « O Brabo de Paris », est un artiste franco-brésilien influent dans le Baile Funk et le Latino, reconnu en France et à l’international pour faire vibrer tous les publics.

15h30 – 17h30 : Marion Sanfoneira & James Müller – Depuis 2023, Marion Sanfoneira partage la scène avec le percussionniste James Müller. Ensemble, ils font rayonner l’énergie poétique et vibrante du Nordeste brésilien à travers une musique métissée aux rythmes envoûtants. Voix et accordéon pour Marion, percussions, chœurs et sons pré-enregistrés pour James : un duo complice qui vous fera voyager et danser

17h30 – 18h45 : Gleice Regina – Gleice Regina est une chanteuse de samba au style authentique, avec plus de 20 ans de carrière et une voix puissante. Installée en France, elle fait vibrer les scènes européennes avec énergie, émotion et élégance

> Rive droite, croisement Quai des Célestins et Pont de Sully

En déambulation sur les berges de Seine :

17h00 – 18h45 : Les marionnettes géantes Bonecos de Olinda et le trio de Forró de Ney Veras

Symboles vibrants du carnaval de Pernambouc, les Bonecos Gigantes de Olinda (marionnettes géantes d’Olinda) sont de véritables sculptures mobiles qui défilent dans les rues de la ville historique, enchantant les habitants et les touristes du monde entier. Avec leurs expressions frappantes, leurs costumes élaborés et faisant plus de 2,5 mètres de haut, ils représentent non seulement des personnages de la culture populaire mais aussi des figures historiques, des artistes et même des icônes actuelles.

Musicien autodidacte et complet, Ney Veras se distingue très vite comme batteur. Il a choisi la guitare pour composer, souvent avec son frère Jorge Krunk, lui-même auteur-chanteur-guitariste. Ney Veras nourrit sa guitare percussive des rythmes de son Nordeste natal : Samba, Afoxé, Baião, Chula… Il nous offre une musique des racines, des morceaux sans artifices, des notes aux saveurs relevées, une mistura généreuse à l’essence de sa saudade et avec sincérité.

> Déambulations Rive Droite, du Pont Neuf au Pont de Sully

Bonecos de Olinda ; Crédits : Prefeitura de Olinda

Dimanche 03 Août

En concert :

17h30 – 19h00 : DJ set de Cyber DJ Junior – Cyber DJ Junior, alias « O Brabo de Paris », est un artiste franco-brésilien influent dans le Baile Funk et le Latino, reconnu en France et à l’international pour faire vibrer tous les publics.

19h00 – 20h30 : Manu Le Prince – Manu Le Prince, figure majeure du Latin Jazz, mêle jazz, bossa nova et musiques brésiliennes avec élégance depuis plus de 30 ans. Chanteuse, compositrice et interprète, elle collabore avec des légendes comme Roberto Menescal, Hermeto Pascoal ou Raul de Souza.

> Rive droite, croisement Quai des Célestins et Pont de Sully

En déambulation sur les berges de Seine :

17h00 – 18h45 : Les marionnettes géantes Bonecos de Olinda et le trio de Forró de Ney Veras

Symboles vibrants du carnaval de Pernambouc, les Bonecos Gigantes de Olinda (marionnettes géantes d’Olinda) sont de véritables sculptures mobiles qui défilent dans les rues de la ville historique, enchantant les habitants et les touristes du monde entier. Avec leurs expressions frappantes, leurs costumes élaborés et faisant plus de 2,5 mètres de haut, ils représentent non seulement des personnages de la culture populaire mais aussi des figures historiques, des artistes et même des icônes actuelles.

Musicien autodidacte et complet, Ney Veras se distingue très vite comme batteur. Il a choisi la guitare pour composer, souvent avec son frère Jorge Krunk, lui-même auteur-chanteur-guitariste. Ney Veras nourrit sa guitare percussive des rythmes de son Nordeste natal : Samba, Afoxé, Baião, Chula… Il nous offre une musique des racines, des morceaux sans artifices, des notes aux saveurs relevées, une mistura généreuse à l’essence de sa saudade et avec sincérité.

> Déambulations Rive Droite, du Pont Neuf au Pont de Sully

Du 7 au 10 août : la région de Piauí à l’honneur

Le Piauí, État du nord-est du Brésil, se distingue par sa richesse culturelle mêlant traditions africaines, indigènes et portugaises, avec des danses populaires comme le forró, le bumba meu boi et des rythmes tels que le baião et le xote

Jeudi 07 Août

Un atelier de danse brésilienne ouvert à toutes et à tous, quel que soit votre niveau :

17h00 – 18h00 : Forró avec Vinicius Kozan – Le forró est une danse de couple brésilienne, chaleureuse et rythmée, originaire du nord-est du Brésil, souvent accompagnée d’accordéon, de zabumba et de triangle. Originaire du Paraná, Vinicius Kozan enseigne le forró à Paris et partage avec passion la culture brésilienne à travers la danse

> Rive droite, entre le Pont Neuf et la rampe Châtelet

Vendredi 08 Août

En concert :

19h00 – 20h30 : Sandra Luiza – Sandra Luiza, chanteuse originaire de Belém do Pará, mêle avec sa guitare les rythmes du carimbó, du calypso et de la MPB. Sa voix puissante incarne les racines amazoniennes et l’énergie festive du Nord brésilien.

> Rive droite, croisement Quai des Célestins et Pont de Sully

Samedi 09 Août

En concert :

17h00 – 18h45 : DJ set de Cyber DJ Junior – Cyber DJ Junior, alias « O Brabo de Paris », est un artiste franco-brésilien influent dans le Baile Funk et le Latino, reconnu en France et à l’international pour faire vibrer tous les publics.

19h00 – 20h30 : Roda de samba avec Catia Werneck – Catia Werneck, figure de la bossa nova et du jazz, apporte à la roda de samba son élégance musicale et son ancrage dans les rythmes brésiliens. Entre France, Brésil et Japon, elle partage une carrière riche portée par la tradition et l’émotion du samba

> Rive droite, croisement Quai des Célestins et Pont de Sully

En déambulation sur les berges de Seine :

17h00 – 18h45 : Les marionnettes géantes Bonecos de Olinda et Bumba Meu Boi Novhilo de Paris– Véritables emblèmes du carnaval de Pernambouc, les Bonecos Gigantes de Olinda — marionnettes de plus de 2,5 mètres — défilent avec éclat, incarnant des figures populaires, historiques ou contemporaines. Pour cette occasion, ils seront accompagnés du tout premier groupe de Bumba Meu Boi en France, fondé par le maître Isaías Alves.

Bonecos de Olinda ; Crédits : Prefeitura de Olinda

18h00 – 19h00 : Eubrite Patinadora – Jarbas Figueiredo Krull incarne depuis six ans Eubrite, personnage excentrique et hilarant qui revisite les plus grands tubes de Britney Spears. Avec ses performances décalées et ses talents de patinage, Eubrite est devenue une figure incontournable, remarquée au cinéma et sur les scènes de festivals

> Déambulation Rive Droite du Pont Neuf au Pont de Sully

Dimanche 10 Août

En concert :

18h15 – 19h00 puis 19h15 – 20h00 : Parioka – Parioka Samba est un collectif de femmes qui célèbre la puissance féminine dans le samba, en valorisant les héritages culturels du nord-est du Brésil. Chaque roda devient un espace de sororité, de lutte et de fête, où la musique agit comme un outil d’émancipation, de mémoire et de transformation.

> Rive droite, croisement Quai des Célestins et Pont de Sully

En déambulation sur les berges de Seine :

17h00 – 18h45 : Les marionnettes géantes Bonecos de Olinda et Bumba Meu Boi Novhilo de Paris– Véritables emblèmes du carnaval de Pernambouc, les Bonecos Gigantes de Olinda — marionnettes de plus de 2,5 mètres — défilent avec éclat, incarnant des figures populaires, historiques ou contemporaines. Pour cette occasion, ils seront accompagnés du tout premier groupe de Bumba Meu Boi en France, fondé par le maître Isaías Alves.

18h00 – 19h00 : Eubrite Patinadora – Jarbas Figueiredo Krull incarne depuis six ans Eubrite, personnage excentrique et hilarant qui revisite les plus grands tubes de Britney Spears. Avec ses performances décalées et ses talents de patinage, Eubrite est devenue une figure incontournable, remarquée au cinéma et sur les scènes de festivals

> Déambulation Rive Droite du Pont Neuf au Pont de Sully

Du 14 au 17 août : la région de Sergipe à l’honneur

Le Sergipe, plus petit État du Brésil, est un creuset de traditions populaires où résonnent les rythmes du forró, du samba de coco et du xaxado, portés par des danses festives et une culture profondément enracinée dans le Nordeste.

Jeudi 14 Août

Deux ateliers de danse brésilienne ouvert à toutes et à tous, quel que soit votre niveau :

17h00 – 18h00 : Forrò avec Marion Lima – Le forró est une danse de couple brésilienne, chaleureuse et rythmée, originaire du nord-est du Brésil, souvent accompagnée d’accordéon, de zabumba et de triangle. Marion Lima est une danseuse et performeuse engagée, mêlant corps, rythme et expression pour célébrer les cultures afro-brésiliennes et la puissance du féminin sur scène.

> Rive droite, entre le Pont Neuf et la rampe Châtelet

Vendredi 15 Août

En concert :

19h00 – 20h30 : Alynne Azevedo – Chanteuse et auteure-compositrice, elle a remporté le prix de la meilleure chanteuse brésilienne d’Europe en 2024

> Rive droite, croisement Quai des Célestins et Pont de Sully

Samedi 16 Août

En concert :

17h00 – 18h45 : DJ set de DJ Nelsim – Amoureux des vinyles, Nelsim a grandi en écoutant la musique populaire brésilienne telle que la samba, toujours présente dans ses mix. Sa particularité est la même que celle de la culture brésilienne : adaptabilité et multiculturalité, des rythmes ensoleillés qui mêlent des percussions rythmées, au funk et à la house

19h00 – 20h30 : Mithuzael Ferreira – Mithuzael Ferreira, artiste au parcours inspirant, mêle pop, rythmes brésiliens et influences afro-caribéennes avec une voix puissante et un charisme naturel. Révélé au Portugal, il s’impose comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération

> Rive droite, croisement Quai des Célestins et Pont de Sully

En déambulation sur les berges de Seine :

17h00 – 18h45 : Les marionnettes géantes Bonecos de Olinda et Forro di Mola – Véritables icônes du carnaval de Pernambouc, les Bonecos Gigantes de Olinda sont des marionnettes monumentales de plus de 2,5 mètres de haut, aux traits expressifs et aux costumes colorés. Représentant des figures populaires, historiques ou contemporaines, elles défilent dans les rues d’Olinda en mêlant tradition, satire et fête. Pour cette occasion, elles seront accompagnées d’un bal forró avec le groupe Forro di Mola, dirigé par Leo di Mola, pionnier du renouveau du forró dans les années 1990.

Bonecos de Olinda ; Crédits : Prefeitura de Olinda

18h00 – 19h00 : Eubrite Patinadora – Jarbas Figueiredo Krull incarne depuis six ans Eubrite, personnage excentrique et hilarant qui revisite les plus grands tubes de Britney Spears. Avec ses performances décalées et ses talents de patinage, Eubrite est devenue une figure incontournable, remarquée au cinéma et sur les scènes de festivals

> Déambulation Rive Droite du Pont Neuf au Pont de Sully

Dimanche 17 Août

En concert :

16h00 – 17h00 puis 18h30 – 19h00 : DJ set de DJ Nelsim – Amoureux des vinyles, Nelsim a grandi en écoutant la musique populaire brésilienne telle que la samba, toujours présente dans ses mix. Sa particularité est la même que celle de la culture brésilienne : adaptabilité et multiculturalité, des rythmes ensoleillés qui mêlent des percussions rythmées, au funk et à la house

17h00 – 18h30 : Marcos Neves – Marcos Neves est un chanteur et compositeur brésilien dont le style mêle axé, MPB et pop-jazz avec une voix douce et profonde. Il rend hommage aux grands noms de la musique brésilienne tout en explorant des sonorités métissées et percussives. Son album Outras Faces réunit 14 compositions originales issues d’un travail collectif interculturel. Ce projet célèbre la rencontre, la diversité et l’émotion à travers la musique

19h00 – 20h30 : Karla da Silva – Figure montante de la samba afro-brésilienne, allie puissance vocale, émotions profondes et héritage des Orixás. Avec son nouvel album Sotak, elle explore les multiples formes de la samba — jongo, samba de roda, entre autres — à travers ses propres compositions. Artiste engagée et primée, elle incarne un Brésil résilient, vibrant et joyeux. Chaque concert est une célébration du corps, du rythme et de l’âme.

> Rive droite, croisement Quai des Célestins et Pont de Sully

En déambulation sur les berges de Seine :

17h00 – 18h45 : Les marionnettes géantes Bonecos de Olinda et Forro di Mola – Véritables icônes du carnaval de Pernambouc, les Bonecos Gigantes de Olinda sont des marionnettes monumentales de plus de 2,5 mètres de haut, aux traits expressifs et aux costumes colorés. Représentant des figures populaires, historiques ou contemporaines, elles défilent dans les rues d’Olinda en mêlant tradition, satire et fête. Pour cette occasion, elles seront accompagnées d’un bal forró avec le groupe Forro di Mola, dirigé par Leo di Mola, pionnier du renouveau du forró dans les années 1990.

18h00 – 19h00 : Eubrite Patinadora – Jarbas Figueiredo Krull incarne depuis six ans Eubrite, personnage excentrique et hilarant qui revisite les plus grands tubes de Britney Spears. Avec ses performances décalées et ses talents de patinage, Eubrite est devenue une figure incontournable, remarquée au cinéma et sur les scènes de festivals

> Déambulation Rive Droite du Pont Neuf au Pont de Sully

A l’occasion de la Saison Brésil-France 2025, Paris Plages s’habille aux couleurs du Brésil et propose concerts, DJ sets et ateliers de danse tout l’été.

Du vendredi 01 août 2025 au dimanche 31 août 2025 :

gratuit Tout public.

Croisement Quai des Célestins et Pont de Sully Quai des Célestins 75004 Paris