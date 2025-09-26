SAISON CERDANE ACROBATIE TENDRE, THÉATRE INTIME SENSIBLES Latour-de-Carol

ACROBATIE TENDRE & THEATRE INTIME

Vendredi 26 septembre 2025 19h30 Salle polyvalente Latour de Carol

SENSIBLES Compagnie Les Hommes Sensibles

av Puymaurens Latour-de-Carol 66760 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 15 47 tourisme@pyrenees-cerdagne.com

English :

TENDER ACROBATICS & INTIMATE THEATER

Friday, September 26, 2025 7:30pm Salle polyvalente ? Latour de Carol

SENSIBLES Compagnie Les Hommes Sensibles

German :

ZÄRTLICHE AKROBATIK & INTIMES THEATER

Freitag, 26. September 2025 19:30 Uhr Mehrzweckhalle ? Latour de Carol

SENSIBLES Compagnie Les Hommes Sensibles

Italiano :

TENERA ACROBAZIA E TEATRO INTIMO

Venerdì 26 settembre 2025 ore 19.30 Salle polyvalente ? Latour de Carol

SENSIBILI Compagnie Les Hommes Sensibles

Espanol :

ACROBACIAS TIERNAS Y TEATRO ÍNTIMO

Viernes 26 de septiembre de 2025 19.30 h Sala polivalente ? Latour de Carol

SENSIBLES Compagnie Les Hommes Sensibles

