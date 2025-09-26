SAISON CERDANE ACROBATIE TENDRE, THÉATRE INTIME SENSIBLES Latour-de-Carol
SAISON CERDANE ACROBATIE TENDRE, THÉATRE INTIME SENSIBLES Latour-de-Carol vendredi 26 septembre 2025.
SAISON CERDANE ACROBATIE TENDRE, THÉATRE INTIME SENSIBLES
av Puymaurens Latour-de-Carol Pyrénées-Orientales
Tarif : 6 – 6 – 6
Début : 2025-09-26 19:30:00
fin : 2025-09-26
2025-09-26
ACROBATIE TENDRE & THEATRE INTIME
Vendredi 26 septembre 2025 19h30 Salle polyvalente Latour de Carol
SENSIBLES Compagnie Les Hommes Sensibles
av Puymaurens Latour-de-Carol 66760 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 15 47 tourisme@pyrenees-cerdagne.com
English :
TENDER ACROBATICS & INTIMATE THEATER
Friday, September 26, 2025 7:30pm Salle polyvalente ? Latour de Carol
SENSIBLES Compagnie Les Hommes Sensibles
German :
ZÄRTLICHE AKROBATIK & INTIMES THEATER
Freitag, 26. September 2025 19:30 Uhr Mehrzweckhalle ? Latour de Carol
SENSIBLES Compagnie Les Hommes Sensibles
Italiano :
TENERA ACROBAZIA E TEATRO INTIMO
Venerdì 26 settembre 2025 ore 19.30 Salle polyvalente ? Latour de Carol
SENSIBILI Compagnie Les Hommes Sensibles
Espanol :
ACROBACIAS TIERNAS Y TEATRO ÍNTIMO
Viernes 26 de septiembre de 2025 19.30 h Sala polivalente ? Latour de Carol
SENSIBLES Compagnie Les Hommes Sensibles
