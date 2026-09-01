SAISON CERDANE – PAUL & MAX – CIE ELIANE : PIANO – JONGLAGE Estavar
vendredi 25 septembre 2026 · Estavar
Informations pratiques
Estavar
SAISON CERDANE – PAUL & MAX – CIE ELIANE : PIANO – JONGLAGE
Estavar Pyrénées-Orientales
Tarif : 6 – 6 – 6
Tarif de base – plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Soirée d’ouverture
Top départ pour la 11eme édition de la Saison Cerdane avec la compagnie Eliane.
PIANO – JONGLAGE
Vendredi 25 septembre 2026 – 19h30 – Salle des fêtes – Estavar
PAUL & MAX – Compagnie Eliane
Paul & Max vous interprètent La Su…
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Estavar 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 15 47
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English :
Opening Night
A great start to the 11th edition of the Cerdane Season with the Eliane Company.
PIANO – JUGGLING
Friday, September 25, 2026 – 7:30 p.m. – Salle des fêtes in Estavar
PAUL & MAX – Eliane Company
Paul & Max will perform La Su…
L’événement SAISON CERDANE – PAUL & MAX – CIE ELIANE : PIANO – JONGLAGE Estavar a été mis à jour le 2026-09-05 par OTC PYRENEES CERDAGNE