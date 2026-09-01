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SAISON CERDANE – PAUL & MAX – CIE ELIANE : PIANO – JONGLAGE Estavar

vendredi 25 septembre 2026 · Estavar

SAISON CERDANE – PAUL & MAX – CIE ELIANE : PIANO – JONGLAGE Estavar

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Ville
66800 Estavar
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
6 6 6 Tarif de base - plein tarif Plein tarif

Estavar

SAISON CERDANE – PAUL & MAX – CIE ELIANE : PIANO – JONGLAGE

Estavar Pyrénées-Orientales

Tarif : 6 – 6 – 6

Tarif de base – plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Soirée d’ouverture

Top départ pour la 11eme édition de la Saison Cerdane avec la compagnie Eliane.

PIANO – JONGLAGE

Vendredi 25 septembre 2026 – 19h30 – Salle des fêtes – Estavar
PAUL & MAX – Compagnie Eliane

Paul & Max vous interprètent La Su…
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Estavar 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 15 47 

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English :

Opening Night

A great start to the 11th edition of the Cerdane Season with the Eliane Company.

PIANO – JUGGLING

Friday, September 25, 2026 – 7:30 p.m. – Salle des fêtes in Estavar
PAUL & MAX – Eliane Company

Paul & Max will perform La Su…

L’événement SAISON CERDANE – PAUL & MAX – CIE ELIANE : PIANO – JONGLAGE Estavar a été mis à jour le 2026-09-05 par OTC PYRENEES CERDAGNE