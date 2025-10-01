SAISON CERDANE THÉÂTRE: ALZHEIMER PROJECT ANGÈLE BAUX-GODARD Osséja

av Puymaurens Osséja Pyrénées-Orientales

THÉÂTRE

Vendredi 1er octobre 2025 20h30 Salle du foyer Osséja

ALZHEIMER PROJECT Angèle Baux-Godard

Tout Public dès 14 ans 1h

GRATUIT

La réservation est vivement conseillée +33 (0) 4 68 04 15 47

av Puymaurens Osséja 66340 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 15 47 tourisme@pyrenees-cerdagne.com

English :

THEATRE

Friday, October 1, 2025 8:30pm Salle du foyer ? Osséja

ALZHEIMER PROJECT Angèle Baux-Godard

Open to all ages 14 and up ? 1h

FREE

Reservations highly recommended: +33 (0) 4 68 04 15 47

German :

THEATER

Freitag, 1. Oktober 2025 20:30 Uhr Saal des Foyers ? Osséja

ALZHEIMER PROJECT Angèle Baux-Godard

Alle Zuschauer ab 14 Jahren ? 1 Stunde

GRATIS

Eine Reservierung wird dringend empfohlen: +33 (0) 4 68 04 15 47

Italiano :

TEATRO

Venerdì 1 ottobre 2025 ore 20.30 Salle du foyer ? Osséja

PROGETTO ALZHEIMER Angèle Baux-Godard

Aperto a tutto il pubblico a partire dai 14 anni ? 1h

GRATUITO

Si consiglia vivamente la prenotazione: +33 (0) 4 68 04 15 47

Espanol :

TEATRO

Viernes 1 de octubre de 2025 20.30 h Sala del vestíbulo ? Osséja

PROYECTO ALZHEIMER Angèle Baux-Godard

Abierto a todos los públicos a partir de 14 años ? 1h

GRATIS

Se recomienda encarecidamente reservar: +33 (0) 4 68 04 15 47

