SAISON CERDANE THÉÂTRE: ALZHEIMER PROJECT ANGÈLE BAUX-GODARD Osséja

av Puymaurens Osséja Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-01 20:30:00
fin : 2025-10-01
THÉÂTRE
Vendredi 1er octobre 2025 20h30 Salle du foyer Osséja
ALZHEIMER PROJECT Angèle Baux-Godard
Tout Public dès 14 ans 1h
GRATUIT
La réservation est vivement conseillée +33 (0) 4 68 04 15 47
av Puymaurens Osséja 66340 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 15 47 tourisme@pyrenees-cerdagne.com
English :
THEATRE
Friday, October 1, 2025 8:30pm Salle du foyer ? Osséja
ALZHEIMER PROJECT Angèle Baux-Godard
Open to all ages 14 and up ? 1h
FREE
Reservations highly recommended: +33 (0) 4 68 04 15 47
German :
THEATER
Freitag, 1. Oktober 2025 20:30 Uhr Saal des Foyers ? Osséja
ALZHEIMER PROJECT Angèle Baux-Godard
Alle Zuschauer ab 14 Jahren ? 1 Stunde
GRATIS
Eine Reservierung wird dringend empfohlen: +33 (0) 4 68 04 15 47
Italiano :
TEATRO
Venerdì 1 ottobre 2025 ore 20.30 Salle du foyer ? Osséja
PROGETTO ALZHEIMER Angèle Baux-Godard
Aperto a tutto il pubblico a partire dai 14 anni ? 1h
GRATUITO
Si consiglia vivamente la prenotazione: +33 (0) 4 68 04 15 47
Espanol :
TEATRO
Viernes 1 de octubre de 2025 20.30 h Sala del vestíbulo ? Osséja
PROYECTO ALZHEIMER Angèle Baux-Godard
Abierto a todos los públicos a partir de 14 años ? 1h
GRATIS
Se recomienda encarecidamente reservar: +33 (0) 4 68 04 15 47
