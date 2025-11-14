SAISON CERDANE THÉÂTRE D’OBJETS ENTRAÑAS Estavar
Estavar Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif enfant
Début : 2025-11-14 20:30:00
Pour cette avant dernière soirée de 2025, entrez dans le cabinet de curiosité de la compagnie el Patio Teatro !
THÉÂTRE D’OBJETS
Vendredi 14 novembre 2025 20h30 Salle des fêtes Estavar.
ENTRAÑAS El Patio Teatro
Vous êtes-vous demandé quelq…
Estavar 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 15 47 tourisme@pyrenees-cerdagne.com
English :
For this penultimate evening of 2025, enter the curiosity cabinet of el Patio Teatro!
OBJECT THEATER
Friday, November 14, 2025 20:30 ? Salle des fêtes ? Estavar.
ENTRAÑAS ? El Patio Teatro
Have you ever wondered what…
German :
An diesem vorletzten Abend im Jahr 2025 betreten Sie das Kuriositätenkabinett der Theatergruppe el Patio Teatro!
OBJEKTTHEATER
Freitag, 14. November 2025 20.30 Uhr ? Saal der Festlichkeiten ? Estavar.
ENTRAÑAS ? El Patio Teatro
Haben Sie sich schon einmal gefragt, welcheq…
Italiano :
Per questa penultima serata del 2025, entrate nel gabinetto delle curiosità di el Patio Teatro!
TEATRO DELL’OGGETTO
Venerdì 14 novembre 2025 20:30 ? Salle des fêtes? Estavar.
ENTRAÑAS? Teatro El Patio
Vi siete mai chiesti cosa …
Espanol :
Para esta penúltima velada de 2025, ¡entra en el gabinete de curiosidades del Patio Teatro!
TEATRO DE OBJETOS
Viernes 14 de noviembre de 2025 20:30 ? Sala de Fiestas ? Estavar.
ENTRAÑAS ? El Patio Teatro
¿Te has preguntado alguna vez qué …
