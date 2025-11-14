SAISON CERDANE THÉÂTRE D’OBJETS ENTRAÑAS

Estavar Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Pour cette avant dernière soirée de 2025, entrez dans le cabinet de curiosité de la compagnie el Patio Teatro !

THÉÂTRE D’OBJETS

Vendredi 14 novembre 2025 20h30 Salle des fêtes Estavar.

ENTRAÑAS El Patio Teatro

Vous êtes-vous demandé quelq…

.

Estavar 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 15 47 tourisme@pyrenees-cerdagne.com

English :

For this penultimate evening of 2025, enter the curiosity cabinet of el Patio Teatro!

OBJECT THEATER

Friday, November 14, 2025 20:30 ? Salle des fêtes ? Estavar.

ENTRAÑAS ? El Patio Teatro

Have you ever wondered what…

German :

An diesem vorletzten Abend im Jahr 2025 betreten Sie das Kuriositätenkabinett der Theatergruppe el Patio Teatro!

OBJEKTTHEATER

Freitag, 14. November 2025 20.30 Uhr ? Saal der Festlichkeiten ? Estavar.

ENTRAÑAS ? El Patio Teatro

Haben Sie sich schon einmal gefragt, welcheq…

Italiano :

Per questa penultima serata del 2025, entrate nel gabinetto delle curiosità di el Patio Teatro!

TEATRO DELL’OGGETTO

Venerdì 14 novembre 2025 20:30 ? Salle des fêtes? Estavar.

ENTRAÑAS? Teatro El Patio

Vi siete mai chiesti cosa …

Espanol :

Para esta penúltima velada de 2025, ¡entra en el gabinete de curiosidades del Patio Teatro!

TEATRO DE OBJETOS

Viernes 14 de noviembre de 2025 20:30 ? Sala de Fiestas ? Estavar.

ENTRAÑAS ? El Patio Teatro

¿Te has preguntado alguna vez qué …

L’événement SAISON CERDANE THÉÂTRE D’OBJETS ENTRAÑAS Estavar a été mis à jour le 2025-11-06 par OTC PYRENEES CERDAGNE