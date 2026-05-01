Saillagouse

SAISON CERDANE THÉÂTRE D’OBJETS: MAS NOUVELLES CHAUSSURES TIAN GOMBAU

Saillagouse Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23

La Saison s’associe à deux actions pour accompagner Mes nouvelles Chaussures

Samedi 23 mai venez au spectacle à vélo dans le cadre de Mai à Vélo , une aventure pour toute la famille.

Vous souhaitez participer au défis 10 jours pour rédui…

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Saillagouse 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 15 47 tourisme@pyrenees-cerdagne.com

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English :

La Saison is taking part in two events to accompany Mes nouvelles Chaussures :

On Saturday May 23, come to the show by bike as part of Mai à Vélo , an adventure for the whole family.

If you’d like to take part in the 10 days to reduce your carbon footprint challenge,…

L’événement SAISON CERDANE THÉÂTRE D’OBJETS: MAS NOUVELLES CHAUSSURES TIAN GOMBAU Saillagouse a été mis à jour le 2026-05-02 par OTC PYRENEES CERDAGNE