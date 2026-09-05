SAISON CERDANE – THÉSÉE – COLLECTIF TDP: RECIT – MUSIQUE Sainte-Léocadie
vendredi 6 novembre 2026 · Sainte-Léocadie
Informations pratiques
Sainte-Léocadie
SAISON CERDANE – THÉSÉE – COLLECTIF TDP: RECIT – MUSIQUE
Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
Après ŒDIPE et ANTIGONE les deux premiers épisodes de la série Rhapsodes, nous accueillons THESEE.
RECIT – MUSIQUE
Vendredi 6 novembre 2026 20h30 – Salle de la Bergerie – Sainte Léocadie
THÉSÉE – Collectif TDP
Les Rhapsodes, sont une série de spe…
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Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 15 47
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English :
Following “DIPE” and “ANTIGONE,” the first two episodes of the “Rhapsodes” series, we welcome “THESEE.”
STORYTELLING & MUSIC
Friday, November 6, 2026, 8:30 p.m. – Salle de la Bergerie – Sainte-Léocadie
THESEE – TDP Collective
The Rhapsodes is a series of spe…
L’événement SAISON CERDANE – THÉSÉE – COLLECTIF TDP: RECIT – MUSIQUE Sainte-Léocadie a été mis à jour le 2026-09-05 par OTC PYRENEES CERDAGNE
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