Informations pratiques

Sainte-Léocadie

SAISON CERDANE – THÉSÉE – COLLECTIF TDP: RECIT – MUSIQUE

Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Après ŒDIPE et ANTIGONE les deux premiers épisodes de la série Rhapsodes, nous accueillons THESEE.

RECIT – MUSIQUE

Vendredi 6 novembre 2026 20h30 – Salle de la Bergerie – Sainte Léocadie

THÉSÉE – Collectif TDP

Les Rhapsodes, sont une série de spe…

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Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 15 47

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English :

Following “DIPE” and “ANTIGONE,” the first two episodes of the “Rhapsodes” series, we welcome “THESEE.”

STORYTELLING & MUSIC

Friday, November 6, 2026, 8:30 p.m. – Salle de la Bergerie – Sainte-Léocadie

THESEE – TDP Collective

The Rhapsodes is a series of spe…

L’événement SAISON CERDANE – THÉSÉE – COLLECTIF TDP: RECIT – MUSIQUE Sainte-Léocadie a été mis à jour le 2026-09-05 par OTC PYRENEES CERDAGNE