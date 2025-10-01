Saison Cinéma Live 2025-2026 Opéras et Ballets Eden Cinéma Fontvieille

Saison Cinéma Live 2025-2026 Opéras et Ballets Eden Cinéma Fontvieille mercredi 1 octobre 2025.

Saison Cinéma Live 2025-2026 Opéras et Ballets

Mercredi 1er octobre 2025 à partir de 19h45.

Opéra Tosca.

Mercredi 5 novembre 2025 à partir de 20h15.

Ballet La Fille Mal Gardée.

Jeudi 11 décembre 2025 à partir de 20h15.

Opéra Ariodante.

Mercredi 14 janvier 2026 à partir de 19h45.

Opéra La Traviata.

Mardi 3 mars 2026 à partir de 20h15.

Ballet Giselle.

Mardi 21 avril 2026 à partir de 19h45.

Opéra La Flûte Enchantée. Eden Cinéma 19, Grand Rue Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 20:15:00

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-10-01 2025-11-05 2025-12-11 2026-01-14 2026-03-03 2026-04-21

Eden Cinéma Saison Cinéma Live 2025/2026 Des diffusions en direct d’opéras et ballets

Toutes les séances Coupe de champagne et gâteaux de soirée offerts à l’entracte



Programme 2025 2026:



Mercredi 1 octobre, 19h45 Tosca de Puccini Opéra (durée 3h30)

Dans une Rome ravagée par la guerre, Floria Tosca et Mario Cavaradossi vivent l’un pour l’autre, et pour leur art. Mais lorsque Cavaradossi vient en aide à un prisonnier en fuite, les amants se font un ennemi mortel en la personne du baron Scarpia, chef de la police. A la merci des désirs malsains de Scarpia, Tosca doit se soumettre à un odieux marchandage: coucher avec l’homme qu’elle hait afin de sauver l’homme qu’elle aime. Parviendra-t-elle à s’en sortir ? Distribution prestigieuse avec la soprano Anna Netrebko dans le rôle de Tosca, le ténor Freddie De Tommaso dans celui de Cavaradossi, et le baryton-basse Gerald Finley dans le rôle de Scarpia, sous la houlette du directeur musical du Royal Opéra Jakub Hrusa qui dirige sa première nouvelle production à ce poste. Une Rome alternative et moderne sert de toile de fond à la nouvelle production incontournable et passionnante, par Olivier Mear, de l’œuvre haletante de Puccini



Mercredi 5 Novembre, 20h15 La Fille Mal Gardée de Ashton Ballet (durée 3h30)

Lise, fille unique de la veuve Simone, est amoureuse du jeune fermier Colas, mais sa mère nourrit des projets beaucoup plus ambitieux pour elle. Simone espère la marier à Alain, le fils du riche propriétaire Thomas. Voulant à tout prix épouser Colas plutôt qu’Alain, Lise parvient à déjouer les plans de sa mère. 65 ans après sa première représentation, the Royal Ballet présente La Fille Mal Gardée de Frederick Ashton. Ce portrait affectueux de la vie rurale, associant bonne humeur enthousiaste et chorégraphie au talent inventif, est sans conteste une lettre d’amour écrite par Ashton à la campagne anglaise. La Fille Mal Gardée nous emporte dans un bonheur bucolique grâce à la musique joyeuse de Ferdinand Hérold et aux décors colorés d’Oscar Lancaster



Jeudi 11 Décembre, 20h15 Ariodante Philharmonie de Paris Opéra (durée 2h35)

Le Prince Ariodante doit épouser la fille du roi d’Écosse, Ginevra. Il est faussement convaincu de la trahison de sa fiancée par l’intriguant duc Polinesso qui agit avec la complicité de la suivante Dalinda. Ariodante désespéré, fuit la Cour. Ginevra injustement accusée perd la raison quand elle est reniée par son père. Alors qu’on le croit mort, le jeune Prince assiste à une tentative d’assassinat de Dalinda, témoin devenu gênant pour le fourbe Polinesso. Il commence à comprendre que les apparences l’ont certainement trompé. Son frère, Lurciano provoque en duel Polinesso qui, avant de mourir, avoue son stratagème. Ginevra, définitivement lavée de tout soupçon, recouvre la raison et peut enfin épouser Ariodante



Mercredi 14 Janvier, 19h45 La Traviata de Verdi Opéra (durée 4h)

Au cours de l’une de ses fastueuses soirées, la célèbre courtisane parisienne Violetta est présentée à Alfredo Germont. Ils tombent follement amoureux l’un de l’autre, et bien qu’elle hésita à abandonner sa vie faite de luxe et de liberté, Violetta suit les élans de son coeur. Mais le jeune couple connaît un bonheur éphémère car la dure réalité de vie les ratrappe. Aussi intimiste que somptueux, La Traviata offre des mélodies parmi les plus célèbres de l’histoire de l’opéra et met en vedette le rôle principal de soprano, brillamment interprété par Ermonela Jaho



Mardi 3 Mars, 20h15 Giselle de Wright Ballet (durée 3h30)

La paysanne Giselle tombe amoureuse d’Albrecht. Lorsqu’elle découvre que c’est un aristocrate fiancé à une autre femme, elle se suicide, désespérée. Son âme rejoint les Wilis, esprits vengeurs de femmes déterminées à forcer tous les hommes qui croisent leur chemin à danser jusqu’à la mort. Rongé par un sentiment de culpabilité, Albrecht se rend sur la tombe de Giselle ou il doit affronter les Wilis ainsi que le fantôme de Giselle. Créée en 1985, la production, par Peter Wright, dans ce ballet romantique typique du genre est un classique du répertoire du Royal Ballet. Porté par la musique évocatrice d’Adolphe Adam, dans des décors suggestifs conçus par John Macfarlane, Giselle dépeint les royaumes matériel et éthéré dans un monde ou se mêlent l’amour, trahison et rédemption



Mardi 21 Avril, 19h45 La Flûte Enchantée de Mozart Opéra (durée 3h30)

La princesse Pamina a été enlevée. Sa mère, la Reine de la Nuit, charge le jeune prince Tamino de porter secours à sa fille. Tamino et son fidèle acolyte, Papageno, se lancent dans l’aventure, mais ils comprennent rapidement que, lorsqu’on part à la recherche de l’amour, les apparences sont parfois trompeuses. Guidées par une flûte enchantée, ils rencontrent des monstres, des bandits, et une mystérieuse confrérie d’hommes mais, en fait, l’aide arrive au moment ou ils s’y attendent le moins. l’Opéra fantastique de Mozart brille de mille feux dans le spectacle féérique de David McVicar. Distribution prestigieuse Julia Bullock joue Pamina, Amitai Pati tient le rôle de Tamino et Huw Montague Rendall, celui de Papageno, Kathryn Lewek est la Reine de la Nuit, et Soloman Howard interprète Sarasto, sous la direction de la cheffe d’orchestre française Marie Jacquot qui fait ses débuts à Covent Garden .

Eden Cinéma 19, Grand Rue Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 62 32 edencinema@fontvieille.fr

English :

Eden Cinéma Live Cinema Season 2025/2026 Live broadcasts of operas and ballets

German :

Eden Cinema Saison Cinéma Live 2025/2026 Live-Übertragungen von Opern und Balletten

Italiano :

Eden Cinéma Stagione di cinema in diretta 2025/2026 Trasmissioni in diretta di opere e balletti

Espanol :

Eden Cinéma Live Cinema Temporada 2025/2026 Retransmisiones en directo de óperas y ballets

L’événement Saison Cinéma Live 2025-2026 Opéras et Ballets Fontvieille a été mis à jour le 2025-09-27 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles