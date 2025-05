Saison culturelle 2024 2025 Chrestomathie [ou le mieux du mieux des classiques du théâtre français en 63 minutes] – Théâtre municipal Yssingeaux, 14 juin 2025 20:30, Yssingeaux.

Haute-Loire

Saison culturelle 2024 2025 Chrestomathie [ou le mieux du mieux des classiques du théâtre français en 63 minutes] Théâtre municipal Ruelle du théâtre Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 20:30:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

La compagnie nous livre une nouvelle création rythmée et

délirante, un théâtre drôle mais aussi touchant.

Par la compagnie Crevettes in the pick-up était en résidence la saison dernière au théâtre d’Yssingeaux.

.

Théâtre municipal Ruelle du théâtre

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 10 76

English :

The company delivers a new, rhythmic and deliriously

delirious, funny and touching theater.

Par la compagnie Crevettes in the pick-up was in residence last season at the Yssingeaux theater.

German :

Das Ensemble liefert uns eine neue, rhythmische und

ein lustiges, aber auch berührendes Theater.

Von der Kompanie Crevettes in the pick-up war in der letzten Saison im Theater von Yssingeaux zu Gast.

Italiano :

La compagnia ci porta un nuovo lavoro ritmico e delirante

un teatro divertente e toccante.

La compagnia Crevettes in the pick-up è stata in residenza la scorsa stagione al teatro Yssingeaux.

Espanol :

La compañía nos trae una nueva obra rítmica y delirante

un teatro divertido y conmovedor.

La compañía Crevettes en la pick-up estuvo en residencia la temporada pasada en el teatro de Yssingeaux.

L’événement Saison culturelle 2024 2025 Chrestomathie [ou le mieux du mieux des classiques du théâtre français en 63 minutes] Yssingeaux a été mis à jour le 2025-05-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire