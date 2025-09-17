Saison culturelle 2025-2026 Choeur d’Albret & Chorale invitée Place des Arènes Soustons

Saison culturelle 2025-2026 Choeur d’Albret & Chorale invitée Place des Arènes Soustons samedi 2 mai 2026.

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

2026-05-02

Le Chœur d’Albret vous invite à une soirée musicale exceptionnelle placée sous le signe de l’émotion et de la passion chorale.

Dirigé avec sensibilité et exigence par Valérie Esparre, le chœur vous proposera un répertoire riche et varié, mêlant grands classiques du chant choral, œuvres contemporaines, et pièces inspirées des musiques du monde. Un voyage musical à travers les styles et les époques, porté par des voix passionnées.

Un moment suspendu, pour tous les amateurs de belles harmonies, dans un cadre chaleureux et convivial. .

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

English : Saison culturelle 2025-2026 Choeur d’Albret & Chorale invitée

The Ch?ur d?Albret invites you to an exceptional musical evening of emotion and choral passion. Directed with sensitivity and high standards by Valérie Esparre, the choir will offer a rich and varied repertoire, combining the great choral classics with contemporary works

German : Saison culturelle 2025-2026 Choeur d’Albret & Chorale invitée

Der Ch?ur d’Albret lädt Sie zu einem außergewöhnlichen musikalischen Abend ein, der ganz im Zeichen der Emotionen und der Leidenschaft des Chors steht. Unter der einfühlsamen und anspruchsvollen Leitung von Valérie Esparre bietet Ihnen der Chor ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Repertoire, das die großen Klassiker des Chorgesangs mit zeitgenössischen Werken verbindet

Italiano :

Il Ch?ur d’Albret vi invita a un’eccezionale serata musicale all’insegna dell’emozione e della passione corale. Diretto con sensibilità ed elevata qualità da Valérie Esparre, il coro vi proporrà un repertorio ricco e variegato, combinando i grandi classici del canto corale con opere contemporanee

Espanol : Saison culturelle 2025-2026 Choeur d’Albret & Chorale invitée

El Ch?ur d’Albret le invita a una excepcional velada musical de emoción y pasión coral. Dirigido con sensibilidad y alto nivel por Valérie Esparre, el coro le ofrecerá un repertorio rico y variado, combinando los grandes clásicos del canto coral, obras contemporáneas y lo mejor del jazz

