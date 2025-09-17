Saison culturelle 2025-2026 Compagnie Les Amulecteurs « La belle époque » Place des Arènes Soustons

Depuis un carton trouvé dans la maison de Maddie leur grand-mère disparue deux sœurs vont plonger dans son histoire. Celle d’une femme évoluant dans les années 50, avec ses rêves et désillusions. Réelle ou imaginée, cette vie va résonner avec leur propre condition de femme d’aujourd’hui.

Tout public, à partir de 12 ans

Durée 1h15’

Interprètes Maëla Ruiz, Aline Videau, Manon Blachot

Depuis un carton trouvé dans la maison de Maddie leur grand-mère disparue deux sœurs vont plonger dans son histoire. Celle d’une femme évoluant dans les années 50, avec ses rêves et désillusions. Réelle ou imaginée, cette vie va résonner avec leur propre condition de femme d’aujourd’hui. La panière de fruits, cadeau de mariage de leur aïeule, et la célèbre chanson qui l’illustre se déclineront pour raconter les parallèles entre l’essor de la société de consommation d’après-guerre, le regard porté sur le corps des femmes et leur force de vie et de résilience. Gratuit, sur réservation

Cette représentation vous est proposée gratuitement car elle clôture une période de travail de la compagnie c’est une dernière répétition jouée comme un vrai spectacle, avant les premières dates .

English : Saison culturelle 2025-2026 Compagnie Les Amulecteurs « La belle époque »

From a cardboard box found in the house of Maddie their missing grandmother two sisters delve into her story. The story of a woman in the 50s, with her dreams and disappointments. Whether real or imagined, this life resonates with their own condition as women today.

German : Saison culturelle 2025-2026 Compagnie Les Amulecteurs « La belle époque »

Ausgehend von einem Karton, der im Haus von Maddie ihrer verschwundenen Großmutter gefunden wurde, tauchen zwei Schwestern in ihre Geschichte ein. Es ist die Geschichte einer Frau in den 50er Jahren, mit ihren Träumen und Enttäuschungen. Dieses Leben, ob real oder in der Phantasie, wird mit ihrer eigenen Situation als Frauen von heute in Einklang gebracht.

Da una scatola di cartone trovata in casa di Maddie la loro nonna scomparsa due sorelle approfondiscono la sua storia. La storia di una donna degli anni Cinquanta, con i suoi sogni e le sue disillusioni. Che sia reale o immaginaria, questa vita risuonerà con la loro condizione di donne di oggi.

Espanol : Saison culturelle 2025-2026 Compagnie Les Amulecteurs « La belle époque »

A partir de una caja de cartón encontrada en casa de Maddie -su abuela desaparecida-, dos hermanas se adentran en su historia. La historia de una mujer en los años cincuenta, con sus sueños y desilusiones. Ya sea real o imaginaria, esta vida resonará con su propia condición de mujeres de hoy.

