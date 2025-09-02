Saison culturelle 2025/2026 Coup de bluff au cabaret Rue du général de gaulle Pontivy

Saison culturelle 2025/2026 Coup de bluff au cabaret Rue du général de gaulle Pontivy vendredi 6 février 2026.

Saison culturelle 2025/2026 Coup de bluff au cabaret

Rue du général de gaulle Palais des congrès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Théâtre

Durée 1h40

Après de belles années de gloire, le cabaret des deux frères Claude (Jérôme Anthony) et Michaël (Nicolas Vitiello) est en faillite. Malgré l’aide de Celeste (Véronique Demonge), meneuse de revue à la retraite, ils peinent à redonner à l’établissement sa grandeur d’antan. Jusqu’au jour où Tonio (Frank Leboeuf), escroc recherché, décide par la force de s’y cacher pour réussir sa cavale. Quoi de mieux que ce cabaret miteux déserté par le public pour mener à bien sa planque ? Lorsque la police débarque (Christine Lemler), tout ce joli monde va tenter de jouer un rôle pour cacher les secrets de chacun. Mais aucun n’imaginera qu’entre jeux de rôles, coups de bluff et quiproquos, l’énorme vérité qui va éclater pourra enfin sauver le cabaret !

​Coup de bluff au cabaret est une comédie hilarante qui se termine en apothéose par un vrai show cabaret mêlant chant, danse et féérie.

Avec: Jerome Anthony, Frank Leboeuf, Nicolas Vitiello, Christine Lemler, Veronique Demonge, production: Les Grands Théâtres. .

Rue du général de gaulle Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 06 16

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Saison culturelle 2025/2026 Coup de bluff au cabaret Pontivy a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté