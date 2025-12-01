Saison culturelle 2025/2026 Doggo Théâtre des Halles Pontivy

Saison culturelle 2025/2026 Doggo Théâtre des Halles Pontivy mercredi 17 décembre 2025.

Saison culturelle 2025/2026 Doggo

Théâtre des Halles Rue de Lourmel Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 14:30:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Ciné-Concert Indie pop Ellie James

Durée 1h05

Doggo met à l’honneur nos compagnons les plus mignons et attachants: les chiens !

Pour ce nouveau ciné́-concert, Ellie James, fidèle à son style musical électro-pop à l’esprit doux et plein de fantaisie, signe une bande-son joyeusement mélancolique, cousue sur mesure au synthétiseur et à la harpe électronique. Soucieuse de livrer un spectacle aux contours soignés, la chanteuse d’origine britannique collabore avec la talentueuse illustratrice Tiffanie Pichon qui, de son coup de crayon naïf et coloré, habille les intermèdes entre chaque court-métrage pour un résultat poétique à l’esthétique Do It Yourself. Ciné-concert pop malicieux, Doggo est une caresse pour l’âme, une friandise pour petits et grands.

Musique et chant: Ellie James, illustration, animation et scénographie Tiffanie Pichon, régie son et lumière Louise Prieur, production: L’Armada Productions, coproduction La Soufflerie, Rezé (44) / 6PAR4, Laval (53) / Asca, Beauvais (60) / Clair Obscur Festival Travelling, Rennes (35), partenariat: L’Association française du cinéma d’animation, Rennes (35), soutiens Région Bretagne, Ministère de la Culture DRAC Bretagne, CNM, Rennes Métropole. .

Théâtre des Halles Rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 06 16

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Saison culturelle 2025/2026 Doggo Pontivy a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté