Saison culturelle 2025/2026 Gus Givré Rue du général de gaulle Pontivy

Saison culturelle 2025/2026 Gus Givré Rue du général de gaulle Pontivy vendredi 20 février 2026.

Saison culturelle 2025/2026 Gus Givré

Rue du général de gaulle Palais des congrès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Magie

Durée 1h30

Avec ce nouveau spectacle, Gus voit les choses en grand ! Le virtuose de la magie vous fait voyager en haute montagne. Un univers inspirant pour ce passionné de sports de glisse, qui va vous épater au gré de nouvelles illusions toujours aussi spectaculaires. Avec le charme et la poésie qui le caractérisent, Gus promet une expérience captivante, divertissante et intéractive qui réjouira toute la famille. Et il compte bien pousser le curseur de l’humour encore plus loin, avec pour seul objectif: vous prouver qu’il est complètement GIVRÉ !

Ne manquez pas ce rendez-vous unique avec la magie, l’humour et l’émerveillement…

La mise en scène rythmée d’Arthur Jugnot et la complicité des spectateurs, qui le rejoignent volontiers sur scène, sont également les atouts de ce nouveau spectacle ! Télérama, TTT

Le saviez-vous ? Gus s’a été révélé par les émissions Incroyable talent et Diversion. .

Rue du général de gaulle Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 06 16

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Saison culturelle 2025/2026 Gus Givré Pontivy a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté