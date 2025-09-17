Saison Culturelle 2025-2026 Harmonie de Soustons Place des Arènes Soustons

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons Landes

Sous la direction de Jean-Pierre Labaste, les musiciens soustonnais sauront, une fois encore, surprendre et enthousiasmer le public avec un programme à la fois original, varié et entraînant. En ouverture de soirée, un orchestre de jeunes musiciens du Conservatoire des Landes aura le plaisir de monter sur scène pour partager son talent et son énergie. .

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

English : Saison Culturelle 2025-2026 Harmonie de Soustons

Under the direction of Jean-Pierre Labaste, the Soustons musicians will surprise and delight their audience with an original and varied program.

German : Saison Culturelle 2025-2026 Harmonie de Soustons

Die Harmonie de Soustons lädt Sie zu ihrem Frühlingskonzert ein, das unter dem Zeichen der Dynamik und des musikalischen Austauschs steht. Unter der Leitung von Jean-Pierre Labaste werden die Musiker aus Soustons das Publikum mit einem originellen und abwechslungsreichen Programm überraschen und begeistern.

Italiano :

Sotto la direzione di Jean-Pierre Labaste, i musicisti di Soustons sorprenderanno e delizieranno il pubblico con un programma originale e vario.

Espanol : Saison Culturelle 2025-2026 Harmonie de Soustons

Bajo la dirección de Jean-Pierre Labaste, los músicos de Soustons sorprenderán y deleitarán al público con un programa original y variado.

