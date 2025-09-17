Saison culturelle 2025-2026 Harmonie de Soustons Place des Arènes Soustons

Espace Culturel Roger Hanin

L’Harmonie de Soustons vous donne rendez-vous pour son concert de Printemps, placé sous le signe du dynamisme et du partage musical. Sous la direction de Jean-Pierre Labaste, les musiciens soustonnais sauront surprendre et enthousiasmer le public avec un programme à la fois original et varié.

Sous la direction de Jean-Pierre Labaste, les musiciens soustonnais sauront, une fois encore, surprendre et enthousiasmer le public avec un programme à la fois original, varié et entraînant. .

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Saison culturelle 2025-2026 Harmonie de Soustons

L’Harmonie de Soustons invites you to its Spring concert, a dynamic, shared musical experience. Under the direction of Jean-Pierre Labaste, the Soustons musicians will surprise and delight audiences with an original and varied program.

German : Saison culturelle 2025-2026 Harmonie de Soustons

Die Harmonie de Soustons lädt Sie zu ihrem Frühlingskonzert ein, das unter dem Zeichen der Dynamik und des musikalischen Austauschs steht. Unter der Leitung von Jean-Pierre Labaste werden die Musiker aus Soustons das Publikum mit einem originellen und abwechslungsreichen Programm überraschen und begeistern.

Italiano :

L’Harmonie de Soustons vi invita al suo concerto di primavera, un’esperienza musicale dinamica e condivisa. Diretti da Jean-Pierre Labaste, i musicisti di Soustons sorprenderanno e delizieranno il pubblico con un programma originale e vario.

Espanol : Saison culturelle 2025-2026 Harmonie de Soustons

La Harmonie de Soustons le invita a su concierto de primavera, una ocasión dinámica para compartir la música. Dirigidos por Jean-Pierre Labaste, los músicos de Soustons sorprenderán y deleitarán al público con un programa original y variado.

