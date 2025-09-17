Saison culturelle 2025-2026 Harmonie de Soustons Place des Arènes Soustons
Saison culturelle 2025-2026 Harmonie de Soustons Place des Arènes Soustons samedi 4 avril 2026.
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-04-04
L’Harmonie de Soustons vous donne rendez-vous pour son concert de Printemps, placé sous le signe du dynamisme et du partage musical. Sous la direction de Jean-Pierre Labaste, les musiciens soustonnais sauront surprendre et enthousiasmer le public avec un programme à la fois original et varié.
Sous la direction de Jean-Pierre Labaste, les musiciens soustonnais sauront, une fois encore, surprendre et enthousiasmer le public avec un programme à la fois original, varié et entraînant. .
English : Saison culturelle 2025-2026 Harmonie de Soustons
L’Harmonie de Soustons invites you to its Spring concert, a dynamic, shared musical experience. Under the direction of Jean-Pierre Labaste, the Soustons musicians will surprise and delight audiences with an original and varied program.
German : Saison culturelle 2025-2026 Harmonie de Soustons
Die Harmonie de Soustons lädt Sie zu ihrem Frühlingskonzert ein, das unter dem Zeichen der Dynamik und des musikalischen Austauschs steht. Unter der Leitung von Jean-Pierre Labaste werden die Musiker aus Soustons das Publikum mit einem originellen und abwechslungsreichen Programm überraschen und begeistern.
Italiano :
L’Harmonie de Soustons vi invita al suo concerto di primavera, un’esperienza musicale dinamica e condivisa. Diretti da Jean-Pierre Labaste, i musicisti di Soustons sorprenderanno e delizieranno il pubblico con un programma originale e vario.
Espanol : Saison culturelle 2025-2026 Harmonie de Soustons
La Harmonie de Soustons le invita a su concierto de primavera, una ocasión dinámica para compartir la música. Dirigidos por Jean-Pierre Labaste, los músicos de Soustons sorprenderán y deleitarán al público con un programa original y variado.
