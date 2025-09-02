Saison culturelle 2025/2026 Identifiant 56202425 Rue du général de gaulle Pontivy

Saison culturelle 2025/2026 Identifiant 56202425 Rue du général de gaulle Pontivy jeudi 15 janvier 2026.

Saison culturelle 2025/2026 Identifiant 56202425

Rue du général de gaulle Palais des congrès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 20:30:00

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Thâtre Cie Mouton Major

Durée 1h15

Spectacle tout public, à partir de 12 ans

Un numéro, deux numéros, dix numéros, à deux chiffres, quatre, huit. Un Numéro d’identifiant vous est demandé. Nous sommes tous identifiés, quelquefois submergés par nos identifiants. Tatiana LE PETITCORPS & Yves-Marie LE TEXIER accompagnent depuis plusieurs années des bénéficiaires des minimas sociaux, en les mettant en scène et en libérant leurs paroles. Un travail partagé par des travailleurs sociaux, acteurs eux aussi. De ces rencontres est née l’envie d’un spectacle. IDENTIFIANT 56202425, c’est l’immersion dans ces parcours de vie. La complexité des situations bien au-delà des chiffres de l’INSEE. Prendre la voix de ceux que l’on n’entend pas. Donner à voir et à entendre la complexité des accompagnants sociaux. Collectages et récits de vie s’entremêlent à la fiction, dans les arcanes de l’océan administratif. L’absurde n’est jamais bien loin dans la machine infernale du système, dans lequel finalement nous sommes tous des numéros …

Texte et interprétation, mise en scène: Yves-Marie Le Texier & Tatiana Le Petit-Corps, mise en lumière / régie générale: Caroline Boyer, création sonore: Nicolas Quere / Studio 1616, décors: Dimitri Meruz, graphisme: Maud Lodevis, participation collectage / ateliers Tangi Le Henanf, administration production Laurent Preney Martine Laudrain, production MouTon Major, co-productions Arth Maël, Ploërmel Communauté 56 Asphodèle, Questembert 56 Ville de Pluvigner / Le Stang 56 DRAC Bretagne, soutien à la création Département du Morbihan. .

Rue du général de gaulle Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 06 16

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Saison culturelle 2025/2026 Identifiant 56202425 Pontivy a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté