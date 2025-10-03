Saison culturelle 2025/2026 Je suis là mais Je ne suis pas là Rue du général de Gaulle Pontivy

Saison culturelle 2025/2026 Je suis là mais Je ne suis pas là Rue du général de Gaulle Pontivy vendredi 3 octobre 2025.

Saison culturelle 2025/2026 Je suis là mais Je ne suis pas là

Rue du général de Gaulle Palais des congrès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Seul en scène

De Pierre Richard et Christophe Duthuron

Mise en scène Christophe Duthuron

Production Jean-Marc Dumontet

Durée 1h20

Eternel maladroIt, faux distrait, tendre pitre…Pierre Richard nous invite dans son nouveau spectacle à vivre un moment privilégié dans lequel il nous partage à cœur ouvert sa vie passionnée et passionnante. La phrase que j’ai peut-être entendue le plus souvent, à part Bonjour, ça va ?, À la tienne ! ou Pardon, mais vous me marchez sur le pied, est sans doute celle-ci Êtes vous aussi distrait dans la vie que dans vos films ? Je m’évertue depuis cinquante ans à répondre que Non, pas du tout, mais il faut croire que je prêche dans le désert puisque la question revient inlassablement. C’est pourquoi je viens de prendre une grande décision ça suffit. Je n’ai pas peur de l’annoncer, avec ce spectacle, je compte prouver de manière irréfutable et définitive que je ne suis pas distrait, tordre le cou des mauvaises langues ce qui, entre parenthèses, est un tour de force anatomique –, bref, mettre enfin un terme à un demi-siècle de malentendu . .

Rue du général de Gaulle Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 06 16

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Saison culturelle 2025/2026 Je suis là mais Je ne suis pas là Pontivy a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté