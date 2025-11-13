Saison culturelle 2025/2026 Jogging Rue du général de Gaulle Pontivy

Début : 2025-11-13 20:00:00

fin : 2025-11-13

2025-11-13

Théâtre CompagnIe Qualité street

Durée 1h05

Un bunker qui voyage dans le temps.

À chaque époque, une nouvelle apparition en jogging, explosive, drôle, poétique ou festive, ça cavale et ça avale le vent ! Accrochez-vous, le futur commence maintenant !

C’est sarcastique, féroce, hilarant, et servi par un jeu d’acteur éblouissant. Télérama TTT

Standing ovation pour Qualité Street (…) Une galerie de portraits parfois touchants, hilarants, toujours intéressants, qui porte un regard aiguisé sur notre société et ce qu’elle peut devenir, le tout servi par une écriture fine et ciselée (…) un jeu d’acteur absolument fantastique. La Montagne (Festival d’Aurillac)

Il a enthousiasmé le public avec ce conte d’anticipation où les dangers de l’indifférence, les grandes luttes sociales, les réfugiés climatiques et la responsabilité individuelle sont abordés avec intelligence et drôlerie. Le Télégramme

Auteur, metteur en scène et comédien: Gildas Puget, musicien interprète: Brendan De Roeck, compositeurs: Brendan De Roeck, Nicolas Pougnand, Gildas Puget. .

Rue du général de Gaulle Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 06 16

