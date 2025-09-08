Saison culturelle 2025/2026 Le malade imaginaire Rue du général de gaulle Pontivy

Rue du général de gaulle Palais des congrès Pontivy Morbihan

Début : 2026-03-26 20:30:00

fin : 2026-03-26

2026-03-26

Théâtre

Durée 1h

A partir de 10 ans

Argan, veuf, a épousé Béline, qui simule des soins attentionnés, mais n’attend en réalité que la mort de son mari pour hériter. Angélique, sa fille aînée, aime Cléante, ce qui contrarie Argan, qui préfèrerait la voir épouser Thomas Diafoirus, lui-même médecin. Pour les tirer d’affaires, Toinette va imaginer des stratagèmes afin de rendre possible leur union et de faire triompher l’amour sincère. Le Collectif Citron presse l’œuvre de Molière et en extrait l’émancipation d’une jeunesse qui a le courage de s’affranchir d’une autorité́ paternelle égocentrique.

​Avec: Charles Lemâle, Aude Le Jeune, Jean-Pierre Morice, Clémence Solignac, mise en Scène: Juliette Héringer, création sonore: DJ Spok, création masques: Samuel Constantin, production et diffusion: Elodie Biardeau, régie générale Simon Rutten, régisseurs: Romain Mulochau, Simon Rutten, François Villain, Emmanuel Fornès ou Pierre Crasnier, partenaires Le Quai CDN Pays de la Loire, la DRAC Pays de la Loire, la Région Pays de la Loire, la Ville d’Angers, l’EPCC Anjou Théâtre, le Théâtre de Laval.

Représentation scolaire à 14h30, suivie d’un échange.

En direction des collèges et lycées. Tarif: 6€

Sur inscription billetterie@ville-pontivy.bzh / 0297250616 .

