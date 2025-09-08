Saison culturelle 2025/2026 Mue Théâtre des Halles Pontivy

Mue c’est un quintet composé autour de Sylvain Jamault, guitariste, chanteur et compositeur du groupe avec Etienne Callac (basse), Louise Gravez (piano), Léo Laurent (vibraphone), Nicolas Hild (batterie), Alix Caillebot (guitare). Ancien guitariste chanteur du groupe de hardcore rennais Abkahn, Sylvain est un boulimique de musique autant inspiré par le prog, le metal que par la musique minimale et l’écriture classique. Mue sort son premier album Rencontre en mai 2023, un opus riche, expérimental, sans aucune limite à l’image de leur volonté d’exploration. À partir de juin 2025, le groupe se centre sur la composition et l’enregistrement de Milendall, un second album à venir en 2026. Avec Labyrinthe, premier extrait de l’album à venir, Mue nous laisse entrevoir une écriture épurée, mature et résolument tournée vers le rock. Sur scène le groupe est investi, l’incarnation puissante, le parti pris artistique est sans concession, une claque musicale qui ne laisse personne indifférent.

Avec: Sylvain Jamault, Etienne Callac, Louise Gravez, Léo Laurent, Nicolas Hild, Alix Caillebot. .

Théâtre des Halles Rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 06 16

