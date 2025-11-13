Saison culturelle 2025/2026 Océan Indien Rue du général de Gaulle Pontivy

Saison culturelle 2025/2026 Océan Indien

jeudi 13 novembre 2025.

Palais des congrès Pontivy

Début : 2025-11-13 20:00:00

fin : 2025-11-13

2025-11-13

Danse

Durée 50 min

Pour ce spectacle, l’équipe du Palais des Congrès sera secondée par les élèves de la classe à horaires aménagés Danse du Collège Charles Langlais pour vous accueillir et vous présenter la soirée !

Salim M‘zé Hamadi Moissi représente la nouvelle génération de danseurs et chorégraphes contemporains à influence hip-hop qui émerge du continent africain. Né à Moroni aux Comores, il est le fondateur et directeur artistique de la compagnie Tché-Za. Il est le premier Comorien à avoir présenté une pièce à l’Opéra de Paris Bastille.

Dans ce spectacle, Salim M’Zé Hamadi Moissi s’inspire de ce qui, selon lui, relie les femmes et les hommes au cœur de l’océan Indien: leurs idées, leurs expériences communes passées et présentes, leurs philosophies ainsi que leurs différences. La danse devient une excellente méthode pour rassembler les habitant·es de l’océan Indien. Malgré les frontières politiques la cohabitation ensemble s’inscrit dans l’intrication des corps, des imaginaires et des cultures. Les spectateurs sont invités à découvrir une danse hybride, entre hip hop et danse traditionnelle de l’océan Indien, embarquée par l’énergie du Krump et avec une dose d’humour.

Compagnie Tché-Za | Salim M‘zé Hamadi Moissi

Avec: Abdou Mohamed (Comores), Wenda Elephant (Maurice), Nael Omar (Mayotte), Njarasambatra Julienne (Madagascar), Cécile Vitry (Réunion), Co-productions: Lalanbik centre de développement chorégraphique océan Indien, Le phare CCN du Havre Normandie, L’atelier à spectacles Vernouillet, avec le soutien du mécénat de la Caisse des dépôts, de l’Institut français, de la Spedidam, de la cité des arts Réunion, du Hangar et de la Cie danse en l’R, de l’Alliance française de Moroni. .

Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

