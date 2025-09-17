Saison Culturelle 2025-2026 « Subitement » Cie Donc du Coup Place des Arènes Soustons

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons

Et si, du jour au lendemain, plus personne ne mourait ? Dans Subitement, la Mort Atropos, figure mythique et inflexible décide de poser sa faux. À partir de ce moment, la vie continue… sans fin. Ce point de départ donne naissance à une histoire à la fois drôle, étrange et pleine de tendresse. Le spectacle vous embarque dans un voyage entre réalité et imaginaire. On y croise des funérailles qui n’en finissent pas, des scientifiques en quête de réponses, et une Mort un peu perdue face à sa nouvelle inactivité.

Librement inspirée du roman Les Intermittences de la mort de José Saramago, cette création mêle poésie, humour, émotions et réflexion. Portée par l’écriture rythmée d’Aurélia Ciano, Subitement parle avec légèreté et profondeur de ce mystère universel vivre, mourir… et comprendre ce que cela veut dire .

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

English : Saison Culturelle 2025-2026 « Subitement » Cie Donc du Coup

What if, overnight, no one died? In Suddenly, Death? Atropos, the inflexible mythical figure, decides to lay down his scythe. From that moment on, life goes on? without end. This is the starting point for a story that is funny, strange and full of tenderness.

German : Saison Culturelle 2025-2026 « Subitement » Cie Donc du Coup

Was wäre, wenn von einem Tag auf den anderen niemand mehr sterben würde? In Plötzlich ist der Tod? Atropos, eine mythische und unbeugsame Figur? beschließt, seine Sense zu legen. Von diesem Moment an geht das Leben weiter? ohne Ende. Aus diesem Ausgangspunkt entsteht eine Geschichte, die zugleich lustig, seltsam und zärtlich ist.

Italiano :

E se da un giorno all’altro non morisse nessuno? In Morte improvvisa? Atropo, figura mitica e inflessibile, decide di posare la falce. Da quel momento la vita continua senza fine. Questo è il punto di partenza di una storia divertente, strana e piena di tenerezza.

Espanol : Saison Culturelle 2025-2026 « Subitement » Cie Donc du Coup

¿Y si, de la noche a la mañana, no muriera nadie? En Muerte súbita? Atropos, la figura mítica e inflexible… decide bajar su guadaña. A partir de ese momento, la vida sigue? sin fin. Este es el punto de partida de una historia divertida, extraña y llena de ternura.

