Saison culturelle 2025/2026 Trash ! Rue du général de Gaulle Pontivy

Rue du général de Gaulle Palais des congrès Pontivy Morbihan

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Percussions

Direction artistique David Ottone et Jony Elías

Avec Clarisse Brilloüet, Sidi Degnieau, Konan Kouassi, Satryo Yudomartono (Bimo), en alternance avec Harold Gazeau

Scénographie et costumes Tatiana De Sarabia

Musique Compagnie Töthem

Coproduction Encore Un Tour / Yllana et Töthem

Spectacle tout public, à partir de 6 ans.

Durée 1h20

Trash! est un spectacle énergique sur les possibilités multiples du recyclage…à travers la percussion, le mouvement et l’humour. Il se déroule dans un centre de recyclage des ordures, où quatre travailleurs créatifs donnent une nouvelle vie musicale à toutes sortes de déchets, évoquant avec humour l’excès de consumérisme dans notre société. Bouteilles de butane, parapluies, ballons, boîtes à outils… Cette équipe-là va tout transformer en sketches musicaux colorés et

pleins d’esprit et d’humour. Attention ! Leur talent fou est vraiment contagieux. Un spectacle familial, pour toutes les générations.

Dans le cadre du Festival des Familles du 13 au 25 octobre, en collaboration avec Pontivy Communauté

En lien avec le spectacle mercredi 15 octobre de 14h30 à 16h30, atelier parents-enfants « Viens construire ton instrument de musique en matériaux de récup » à la Médiathèque-Espace Kenere. à partir de 7 ans. Gratuit sur inscription 02 97 39 00 61 .

Rue du général de Gaulle Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 06 16

