Saison culturelle 2025-2026 « Waterplouf noyade interdite »- Cirque en scène Place des Arènes Soustons

Saison culturelle 2025-2026 « Waterplouf noyade interdite »- Cirque en scène Place des Arènes Soustons samedi 7 mars 2026.

Saison culturelle 2025-2026 « Waterplouf noyade interdite »- Cirque en scène

Place des Arènes Espace Culturel Roger hanin Soustons Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Plongez dans un univers poétique, drôle et décalé, où la mer devient le théâtre de toutes les fantaisies. Ce spectacle invite petits et grands à une escapade sensorielle entre ciel et mer, entre cirque, théâtre burlesque et poésie

Tout public, à partir de 5 ans

Durée 55’

Auteurs, interprètes Sébastien Le Goaziou, Arthur Tourenne

Plongez dans un univers poétique, drôle et décalé, où la mer devient le théâtre de toutes les fantaisies. Ce spectacle invite petits et grands à une escapade sensorielle entre ciel et mer, entre cirque, théâtre burlesque et poésie.

Autour de la bouée, objet à la fois ludique et symbolique, s’articule une création originale mêlant théâtre d’objet, agrès de cirque, et décors imaginaires. On y explore un monde tantôt rassurant, tantôt farfelu, peuplé de créatures marines étranges, de pirates maladroits, de maîtres-nageurs trop grands, et de baigneurs minuscules.

Dans ce charivari marin, on croise aussi bien des équilibristes en slip de bain que des poissons clowns, des mouettes rieuses, ou encore un bateau qui ne manque pas d’air ! .

Place des Arènes Espace Culturel Roger hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

English : Saison culturelle 2025-2026 « Waterplouf noyade interdite »- Cirque en scène

Immerse yourself in a poetic, funny and offbeat universe, where the sea becomes the stage for all kinds of fantasies. This show invites young and old to a sensory escapade between sky and sea, between circus, burlesque theater and poetry

German : Saison culturelle 2025-2026 « Waterplouf noyade interdite »- Cirque en scène

Tauchen Sie ein in eine poetische, witzige und schräge Welt, in der das Meer zum Schauplatz aller Fantasien wird. Diese Show lädt Groß und Klein zu einem sinnlichen Ausflug zwischen Himmel und Meer, zwischen Zirkus, Burlesque-Theater und Poesie ein

Italiano :

Immergetevi in un universo poetico, divertente e anticonformista, dove il mare diventa il teatro di tutte le fantasie. Questo spettacolo invita grandi e piccini a un viaggio sensoriale tra cielo e mare, tra circo, teatro burlesco e poesia

Espanol : Saison culturelle 2025-2026 « Waterplouf noyade interdite »- Cirque en scène

Sumérjase en un universo poético, divertido y fuera de lo común, donde el mar se convierte en el teatro de todas las fantasías. Este espectáculo invita a grandes y pequeños a un viaje sensorial entre el cielo y el mar, entre el circo, el teatro burlesco y la poesía

L’événement Saison culturelle 2025-2026 « Waterplouf noyade interdite »- Cirque en scène Soustons a été mis à jour le 2025-09-17 par OTI LAS