UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pontivy

Saison culturelle 2026-2027 : G.R.A.I.N Histoire de fous Théâtre des halles Pontivy

mercredi 7 octobre 2026 · Théâtre des halles · Pontivy

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre des halles
Adresse
34 Rue de Lourmel
Ville
56300 Pontivy
Département
Morbihan
Tarif

Pontivy

Saison culturelle 2026-2027 : G.R.A.I.N Histoire de fous

Théâtre des halles 34 Rue de Lourmel Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 20:30:00
fin : 2026-10-07

Date(s) :
2026-10-07

“De toute façon on nous prend déjà pour des fous, alors autant en profiter, non ? » Patrick, acte V, scène 3.
Marie-Magdeleine incarne une intervenante chargée d’animer un atelier théâtre dans un centre
psychiatrique. Confrontée à un groupe de patients aux personnalités singulières, elle tente de mener à bien sa séance, rapidement débordée par des situations à la fois imprévisibles, absurdes et souvent comiques. Il sera question de Schumann, Van Gogh, Marilyn Monroe, Batman et des troubles du comportement. G.R.A.I.N. propose une réflexion sensible et engagée, tout en
restant accessible et divertissant.

Représentation organisée avec le réseau SISM dans le cadre des la 37e édition de la Semaine d’information sur la santé mentale, sur le thème : « Pour notre santé mentale, ouvrons-nous aux arts ».
À partir de 12 ans | Durée : 40 minutes   .

Théâtre des halles 34 Rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 06 16 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Saison culturelle 2026-2027 : G.R.A.I.N Histoire de fous Pontivy a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

À voir aussi à Pontivy (Morbihan)