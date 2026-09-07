Saison culturelle 2026-2027 : Gentilles… par accident ! Place des Ducs de Rohan Pontivy
jeudi 10 décembre 2026 · Place des Ducs de Rohan · Pontivy
Informations pratiques
Pontivy
Saison culturelle 2026-2027 : Gentilles… par accident !
Place des Ducs de Rohan Palais des Congrès Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 20:30:00
fin : 2026-12-10
Date(s) :
2026-12-10
Elles nous reviennent, les vraies !
« Gentilles… par accident ! » par Les banquettes arrières est un spectacle humoristique qui explore, avec énergie, autodérision et complicité, les relations humaines et les injonctions sociales, en particulier celles qui pèsent sur les femmes. À travers une succession de sketches, de personnages hauts en couleur et de chansons, les deux comédiennes interrogent la notion de « gentillesse » : celle que l’on attend, que l’on impose ou que l’on subit malgré soi. Le spectacle se joue sur un rythme soutenu, mêlant comédie, musique et interaction avec le public, pour créer une forme vivante et accessible. Derrière le rire et la légèreté apparente, il propose un regard lucide et engagé sur les comportements sociaux et les automatismes relationnels.
Durée : 1h15 .
Place des Ducs de Rohan Palais des Congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 06 16
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English :
L’événement Saison culturelle 2026-2027 : Gentilles… par accident ! Pontivy a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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